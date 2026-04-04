ترجمه
بول بوغبا، الذي عانى من سلسلة من الإصابات، يستعد أخيرًا للعودة إلى صفوف موناكو بعد غياب دام أربعة أشهر
طريق طويل أمام بوجبا للعودة إلى الملاعب
وقد غاب لاعب خط الوسط السابق في مانشستر يونايتد ويوفنتوس عن الملاعب بسبب إصابة مستمرة في ربلة الساق. وقد حدّت هذه الإصابة من تأثيره بشكل كبير هذا الموسم، حيث لم يشارك سوى في 30 دقيقة من مباريات الدوري الفرنسي حتى الآن. ويعود آخر ظهور له في مباراة رسمية مع النادي إلى 5 ديسمبر، خلال رحلة الفريق لمواجهة بريست. لكن بوادر تعافيه أصبحت واضحة في 26 مارس، عندما شارك لمدة 25 دقيقة وسجل هدفاً خلال مباراة ودية ضد فريق برينتفورد تحت 23 عاماً.
يعود إلى التشكيلة الأساسية لمباراة مرسيليا
أكد المدرب سيباستيان بوكوغنولي أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أصبح الآن خيارًا جديًا للمباراة القادمة في الدوري الفرنسي ضد مرسيليا. وفي حديثه قبل المباراة، قدم بوكوغنولي تحديثًا واعدًا بشأن مستوى لياقة اللاعب الفرنسي. وقال المدرب البلجيكي: "إنه جاهز للعب". "لا تزال هناك ثلاث حصص تدريبية متبقية، لكنه يتدرب باستمرار مع المجموعة منذ بداية فترة التوقف الدولية. وبالنظر إلى التطور الإيجابي، فمن المحتمل أن يكون ضمن التشكيلة، نعم. وإذا لم يكن موجودًا، فهذا يعني أننا قررنا معًا أن كل شيء ليس جاهزًا تمامًا بعد لكي يلعب في مباراة الدوري. في الوقت الحالي، لا توجد موانع والأمور تسير على ما يرام. الأمر لا يزال مفتوحًا".
بوكوغنولي يتجاهل الضجة
أثيرت تساؤلات حول قرار اللاعبين قضاء إجازاتهم في إسبانيا، لكن بوكوغنولي سارع إلى تبديد أي مخاوف بشأن احترافهم. وركز مدرب موناكو بشكل كامل على النتائج التي تظهر في ملعب التدريب في لا توربي، بدلاً من النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي أو خطط السفر. وقال بوكوغنولي: "لن أعلق على أوقات فراغ اللاعبين. فهذه حياتهم الخاصة. كل ما يمكنني قوله هو أنها كانت بالتأكيد مثمرة لأنهم تدربوا جيدًا هذا الأسبوع. طالما أنهم يعودون بعقلية صحيحة ويؤدون أداءً جيدًا في لا توربي، داخل فقاعتنا، فلا مشكلة بالنسبة لي".
تأثير ذلك على المرحلة الأخيرة من الدوري الفرنسي
يحتل موناكو حالياً المركز السادس في الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن مرسيليا الذي يحتل المركز الأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا. قد تكون العودة المحتملة للاعب من عيار بوجبا هي الدافع الذي يحتاجه موناكو في الأسابيع الأخيرة من الموسم. بعد أن شارك لمدة نصف ساعة فقط في الدوري، ستكون حيويته وخبرته من الأصول الحيوية لبوكوجنولي. مع بقاء ثلاث جلسات تدريبية قبل انطلاق المباراة مساء الأحد، سيواصل الطاقم الطبي مراقبة رد فعل بوجبا على زيادة حجم العمل.