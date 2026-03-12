بعد هزيمتين مؤلمتين في الدوري على التوالي أمام جنوة وفيرونا، يلتقي بولونيا وروما في مباراة الذهاب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي في ديربي إيطالي: مباراة الذهاب ستقام على ملعب دال أرا، بينما ستقام مباراة الإياب على ملعب أوليمبيكو بفضل ترتيب الجيالوروسي الأفضل في الدوري.
بولونيا - روما LIVE 0-0: معجزة سفيلار على برنارديسكي، سرقسطة يضيع الفرصة
بولونيا - روما 0-0
الهدافون: -
بولونيا (4-2-3-1): سكوروبسكي؛ جواو ماريو، كاسال، لوكومي، ميراندا؛ فريولر، بوبيغا؛ برنارديسكي، فيرغسون، رو؛ كاسترو. مدرب: إيطاليانو
روما (3-4-2-1): سفيلار، غيلاردي، نديكا، سيليك؛ رينش، إل عيناوي، كريستانتي، ويسلي؛ بيسيلي، سرقسطة؛ مالين. المدرب: جاسبريني
الحكم: جابلونسكي
اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: ميراندا (ب)، ويسلي (ر)
طرد: -
