بولونيا - روما LIVE، آخر أخبار التشكيلات

بولونيا - روما 0-0



الهدافون: -

بولونيا (4-3-3): سكوروبسكي؛ جواو ماريو، فيتيك، لوكومي، ليكوغيانيس؛ فيرغسون، فرويلر، بوبيغا؛ برنارديسكي، كاسترو، كامبياغي. المدرب: إيطاليانو

روما (3-4-2-1): سفيلار، غيلاردي، نديكا، هيرموسو؛ سيليك، إل عيناوي، بيسيلي، ويسلي؛ كريستانتي، سرقسطة؛ مالين. المدرب: جاسبيريني





الحكم: جابلونسكي

الإنذارات: -

طرد: -