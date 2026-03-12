بعد هزيمتين مؤلمتين في الدوري على التوالي أمام جنوة وفيرونا، يلتقي بولونيا وروما في مباراة الذهاب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي في ديربي إيطالي: مباراة الذهاب ستقام على ملعب دال آرا، بينما ستقام مباراة الإياب على ملعب أوليمبيكو بفضل ترتيب الجيالوروسي الأفضل في الدوري.
بولونيا - روما LIVE، آخر أخبار التشكيلات
الأهداف والأحداث البارزة
بولونيا - روما 0-0
الهدافون: -
بولونيا (4-3-3): سكوروبسكي؛ جواو ماريو، فيتيك، لوكومي، ليكوغيانيس؛ فيرغسون، فرويلر، بوبيغا؛ برنارديسكي، كاسترو، كامبياغي. المدرب: إيطاليانو
روما (3-4-2-1): سفيلار، غيلاردي، نديكا، هيرموسو؛ سيليك، إل عيناوي، بيسيلي، ويسلي؛ كريستانتي، سرقسطة؛ مالين. المدرب: جاسبيريني
الحكم: جابلونسكي
الإنذارات: -
طرد: -
