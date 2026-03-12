Goal.com
بولونيا - روما LIVE، آخر أخبار التشكيلات

تابع السباق مباشرة.

بعد هزيمتين مؤلمتين في الدوري على التوالي أمام جنوة وفيرونا، يلتقي بولونيا وروما في مباراة الذهاب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي في ديربي إيطالي: مباراة الذهاب ستقام على ملعب دال آرا، بينما ستقام مباراة الإياب على ملعب أوليمبيكو بفضل ترتيب الجيالوروسي الأفضل في الدوري.

    بولونيا - روما 0-0

    الهدافون: -

    بولونيا (4-3-3): سكوروبسكي؛ جواو ماريو، فيتيك، لوكومي، ليكوغيانيس؛ فيرغسون، فرويلر، بوبيغا؛ برنارديسكي، كاسترو، كامبياغي. المدرب: إيطاليانو

    روما (3-4-2-1): سفيلار، غيلاردي، نديكا، هيرموسو؛ سيليك، إل عيناوي، بيسيلي، ويسلي؛ كريستانتي، سرقسطة؛ مالين. المدرب: جاسبيريني


    الحكم: جابلونسكي

    الإنذارات: -

    طرد: -

الدوري الأوروبي
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
روما crest
روما
روما
0