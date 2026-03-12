بولونيا - روما 1-1، نتيجة المباراة

بولونيا - روما 1-1

الهدافون: برنارديسكي (ب) 5' في الشوط الثاني، بيليجريني (ر) 26' في الشوط الثاني

بولونيا (4-3-3): سكوروبسكي؛ جواو ماريو (زورتيا 39' في الشوط الثاني)، كاسال (فيتيك 39' في الشوط الثاني)، لوكومي، ميراندا (ليكوغيانيس 34' في الشوط الثاني)؛ فيرغسون، فريولر، بوبيغا؛ برنارديسكي، كاسترو (دالينغا 34' في الشوط الثاني)، رو (كامبياغي 26' في الشوط الثاني). المدرب: إيطاليانو

روما (3-4-1-2): سفيلار؛ سيليك (هيرموسو 21' في الشوط الثاني)، نديكا، غيلاردي؛ رينش (تسيميكاس 13' في الشوط الثاني)، إل عيناوي (بيلجريني 21' في الشوط الثاني)، بيسيلي، ويسلي؛ كريستانتي؛ سرقسطة (فاز 1' في الشوط الثاني)، مالين. المدرب: جاسبريني

الحكم: جابلونسكي

اللاعبون الذين حصلوا على بطاقات صفراء: ميراندا (ب) 14 دقيقة من الشوط الأول، ويسلي (ر) 15 دقيقة من الشوط الأول، جواو ماريو (ب) 2 دقيقة من الشوط الثاني، كاسال (ب) 12 دقيقة من الشوط الثاني، كريستانتي (ر) 22 دقيقة من الشوط الثاني

الوقت الإضافي: 1 دقيقة + 4 دقائق