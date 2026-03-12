سفيلار 6.5 – بفضل معجزة في نهاية الشوط الأول، أنقذ النتيجة من تسديدة جميلة من برنارديسكي. كما تفوق على بوبيغا في الدقيقة 60. خاطر بالخروج في النهاية، وأنقذه العارضة.

سيليك 4.5 – لم يظهر في الهجوم عمليًا. في فرصة الهدف، تجاوزه رووي بسهولة شديدة. قبل خروجه، تسبب في كارثة أخرى عندما منح رووي فرصة أخرى للتسجيل (من الدقيقة 66، هيرموسو 6: أظهر العزيمة اللازمة في لحظة صعبة).

نديكا 6.5 – كاسترو لاعب صعب، لكن إيفان يتعامل معه بسرعة. إنه بلا شك أفضل لاعب في دفاع الجيالوروسا. أخطأ قليلاً.

جيلاردي 5.5 – ترك برنارديسكي وحيدًا تمامًا عند تسجيل الهدف. كان أفضل على الجانب الأيمن عند دخول هيرموسو.

رينش 5.5 – حذر في الدفاع، لكنه يخطئ كثيرًا في الهجوم، خاصة في التمريرة الأخيرة (من الدقيقة 57، تسيميكاس 6: يخطئ قليلاً).

إل عيناوي 5 – إجهاد كونيه العضلي جعله لاعبًا أساسيًا. تمر الكرة من خلاله لكنه يديرها ببطء شديد ويفقد الكثير من المواجهات (من الدقيقة 66 بيليجريني 7: يسجل هدف التعادل وينقذ روما).

بيزيلي 5.5 – تراجع عن مستواه في المباريات الأخيرة. يتحمل مع سيليك مسؤولية هدف 1-0: كان متراخياً للغاية في تدخله على رو. تحسن في النهاية.

ويسلي 5.5 – بدأ بشكل خافت وحصل على بطاقة صفراء في بداية المباراة بسبب خطأ على جواو ماريو. كان غير مؤثر في الشوط الأول سواء في الهجوم أو الدفاع. قبل عشرين دقيقة من النهاية، انتقل إلى الجانب الأيمن، لكن أدائه ظل سلبياً.

كريستانتي 6 – عانى في الثلث الأخير من الملعب في الشوط الأول، وأخطأ عدة مرات في التمريرة الأخيرة. في الشوط الثاني، عاد إلى الخلف بعد خروج إل عيناوي، وكان له دور بارز في التعادل بعد استعادة الكرة.

سرقسطة 5 – كان المفاجأة منذ البداية. لم يظهر كثيرًا في الربع ساعة الأولى وأخطأ أيضًا في تنفيذ ركلتين ركنيتين، نتج عن إحداهما هجمة مرتدة خطيرة لروما. في الدقيقة 18 أضاع فرصة التقدم 1-0 ثم اختفى (من الدقيقة 46 فاز 6: أضفى بعض الحيوية على الهجوم وكان الفارق بينه وبين سرقسطة شاسعًا).

مالين 6.5 – مع وجود سرقسطة بالقرب منه، كان أكثر نشاطًا في المباراة مقارنة بمباراة جنوة. في الدقيقة 18، مرر كرة رائعة إلى سرقسطة الذي أخطأ أمام سكوروبسكي. حصل على أول فرصة كبيرة في الدقيقة 52 لكنه اصطدم بالعارضة الخارجية. جاء هدف بيليجريني بفضل لعبته الرائعة في المنطقة. بعد التعادل بوقت قصير، كاد أن يتقدم، لكن الكرة لمست لوكومي وانتهت على العارضة.

المدرب غاسبيريني 6.5 – هناك أزمة كبيرة في الهجوم، ولم يكن من الممكن طلب أكثر من ذلك.