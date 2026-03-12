بولونيا-روما، تقييمات CM: بيليجريني حاسم، برنارديسكي ساحر. جواو ماريو 4

انتهت مباراة الذهاب في دور الـ16 من الدوري الأوروبي بين بولونيا وروما بالتعادل 1-1.
فيما يلي، جميع التقييمات في تقريرنا.
انتهت مباراة الذهاب في دور الـ16 من الدوري الأوروبي بين بولونيا وروما بالتعادل 1-1.
فيما يلي، جميع التقييمات في تقريرنا.
سكوروبسكي 6: ظل متفرجًا لفترة طويلة، باستثناء بضع مرات خرج فيها، وتلقى هدفًا دون أن يكون له ذنب في التعادل.
جواو ماريو 4: خطأه في توقف بسيط مهد الطريق لروما للتعادل، وهو ما قضى على آمال بولونيا في التأهل. (زورتيا لم يشارك).
كاسال 6: مالين لاعب صعب المراس، في الشوط الثاني استخدم أساليب قاسية، لكن في النهاية كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ (فيتيك لم يشارك).
لوكومي 6.5: الأفضل في الخلف، كما هو الحال غالبًا. دخل في صراع جميل مع فاز في الشوط الثاني.
ميراندا 6: تعافى بسرعة، خاطر قليلاً في الشوط الأول بضربة جسدية على رينش الذي كان قد حصل على إنذار، ثم قام بدوره. مع الإنذار الأصفر، سيتم إيقافه في مباراة الإياب. (ليكوغيانيس sv).
بوبيغا 5: أهدر هدفين مهمين للغاية في مجموع المباراتين. غير دقيق ومشتت.
فرويلر 6.5: لم يتمكن من تعويض خطأ جواو ماريو (ربما مع مخالفة مالين) في الهدف 1-1، لكنه أغلق العديد من الثغرات.
فيرغسون 6.5: عاد إلى لياقته البدنية، وفاز بالعديد من المواجهات في وسط الملعب.
برنارديسكي 7.5: أمسية رائعة. سفيلار يطير ليبعد عنه كرة من السبعة في الشوط الأول، ثم يسجل هدف التقدم الرائع، الرابع له في دوري أوروبا.
كاسترو 6.5: معركة رائعة مع نديكا، رائعة للمشاهدة. وكلاهما كانا رائعين (دالينغا غير مصنف).
رو 7.5: سريع للغاية، مما أدى إلى جنون سيليك. تجاوزه مرارًا، وافتقر إلى بعض الفعالية، لكنه وجدها في هدف برنارديسكي حيث تجاوز نصف لاعبي روما ومرر الكرة إلى رقم 10 في التوقيت المثالي. (تشامبياغي 6: حصل على خطأين ثمينين).
المدرب إيطاليانو 7: أفضل بولونيا في 2026، لكنه كان مهرجانًا لإهدار الفرص في مباراة سيطر عليها الفريق تقريبًا طوال الوقت. النتيجة 1-1 لا تعكس حقيقة المباراة التي كان يجب أن يفوز بها، نظرًا لعدد الفرص التي صنعها.
سفيلار 6.5 – بفضل معجزة في نهاية الشوط الأول، أنقذ النتيجة من تسديدة جميلة من برنارديسكي. كما تفوق على بوبيغا في الدقيقة 60. خاطر بالخروج في النهاية، وأنقذه العارضة.
تشيليك 4.5 – لم يظهر في الهجوم أبدًا. في فرصة الهدف، تجاوزه رووي بسهولة شديدة. قبل خروجه، تسبب في كارثة أخرى عندما منح رووي فرصة أخرى للتسجيل (من الدقيقة 66، هيرموسو 6: أظهر العزيمة اللازمة في لحظة صعبة).
نديكا 6.5 – كاسترو هو خصم صعب، لكن إيفان يتعامل معه على الفور. إنه بلا شك أفضل لاعب في دفاع الجيالوروسا. يخطئ قليلاً جداً.
جيلاردي 5.5 – ترك برنارديسكي وحيدًا تمامًا عند تسجيل الهدف. كان أفضل على الجانب الأيمن عند دخول هيرموسو.
رينش 5.5 – حذر في الدفاع، لكنه يخطئ كثيرًا في الهجوم، خاصة في التمريرة الأخيرة (من الدقيقة 57، تسيميكاس 6: يخطئ قليلاً).
إل عيناوي 5 – إرهاق كونيه العضلي جعله لاعبًا أساسيًا. تمر اللعبة من خلاله لكنه يدير الكرة ببطء شديد ويفقد الكثير من المواجهات (من الدقيقة 66 بيليجريني 7: يسجل هدف التعادل وينقذ روما).
بيزيلي 5.5 – تراجع عن مستواه في المباريات الأخيرة. يتحمل مع سيليك مسؤولية هدف 1-0: كان متراخياً للغاية في تدخله على رو. تحسن في النهاية.
ويسلي 5.5 – بدأ بشكل خافت وحصل على بطاقة صفراء في بداية المباراة بسبب خطأ على جواو ماريو. كان غير مؤثر في الشوط الأول سواء في الهجوم أو الدفاع. قبل عشرين دقيقة من النهاية، انتقل إلى الجانب الأيمن، لكن أدائه ظل سلبياً.
كريستانتي 6 – عانى في وسط الملعب في الشوط الأول، وأخطأ عدة مرات في التمريرة الأخيرة. في الشوط الثاني، عاد إلى الخلف بعد خروج إل عيناوي، وكان له دور بارز في التعادل بعد استعادة الكرة.
سرقسطة 5 – كان المفاجأة منذ البداية. لم يظهر كثيرًا في الربع ساعة الأولى وأخطأ أيضًا في تنفيذ ركلتين ركنيتين، نتج عن إحداهما هجمة مرتدة خطيرة لروما. في الدقيقة 18 أضاع فرصة التقدم 1-0 ثم اختفى (من الدقيقة 46 فاز 6: أضفى بعض الحيوية على الهجوم وكان الفارق بينه وبين سرقسطة شاسعًا).
مالين 6.5 – مع وجود سرقسطة بالقرب منه، كان أكثر نشاطًا في المباراة مقارنة بمباراة جنوة. في الدقيقة 18، مرر كرة رائعة إلى سرقسطة الذي أخطأ أمام سكوروبسكي. حصل على أول فرصة كبيرة في الدقيقة 52 لكنه اصطدم بالعارضة الخارجية. جاء هدف بيليجريني بفضل لعبته الرائعة في المنطقة. بعد التعادل بوقت قصير، كاد أن يتقدم، لكن الكرة لمست لوكومي وانتهت على العارضة.
المدرب غاسبيريني 6.5 – هناك أزمة كبيرة في الهجوم، ولم يكن من الممكن طلب أكثر من ذلك.