بولونيا، أورسوليني أمام مفترق طرق: تجديد العقد أم الانتقال إلى السعودية

يقف ريكاردو أورسوليني أمام مفترق طرق: فمن جهة هناك إغراء الانتقال إلى السعودية، ومن جهة أخرى تمديد عقده مع بولونيا، الذي ينتهي في يونيو 2027.





كتبت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن النادي الأحمر والأزرق أعد عقدًا يمتد حتى عام 2029 (مع خيار التمديد حتى عام 2030) ليجعله رمزًا للفريق بعد وصوله في يناير 2018. لكن اللاعب لم يوقع بعد على تجديد العقد، ويبدو أن السعودية قد عادت لتقدم عرضًا مرة أخرى كما فعلت في يونيو الماضي، عندما عرضت عليه راتبًا ملكيًا.





وفي الوقت نفسه، بعد إخفاقه في تسجيل ركلة جزاء من علامة 11 مترًا ضد لاتسيو، ظهرت لافتة من المشجعين في كاستيلديبولي تقول: "حبنا لا يمكن أن يتغير بسبب ركلة جزاء واحدة".



