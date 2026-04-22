"إنها غلطتي".. بوفون يعترف بدوره في طرد زيدان بعد نطح ماتيراتزي بنهائي كأس العالم 2006

بينما كانت أنظار العالم بأسره شاخصة نحو الكرة، كان بوفون أحد اللاعبين القلائل الذين شاهدوا الاشتباك الجسدي بين زيدان وماتيراتزي. واعترف الحارس بأنه كان له دور فعال في لفت انتباه حكام المباراة لاتخاذ إجراء ضد أسطورة ريال مدريد، بعد أن غاب الاحتكاك الأول عن أنظار حامل الراية.

وأوضح بوفون: "كنت على بعد حوالي 15 مترًا، وتمكنت من سماع صوت الارتطام. لو فعل ذلك بأي شخص آخر، لكان قد سقط مغشيًا عليه. لم يرَ حامل الراية الواقعة، والشاهد الوحيد عليها كان أنا. لذلك ركضت نحو الحكم ومساعده للفت انتباههما. كان ماتيراتزي ملقى على الأرض، وزيدان بلا حراك، وكنت أنا أحتج، حتى توقفت المباراة أخيرًا".

وعند سؤاله عن تلك الحادثة الفوضوية، مازح حارس مرمى يوفنتوس السابق قائلاً: "إنها غلطتي".