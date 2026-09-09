بوستيكوجلو بين الذنب والتجربة .. النصر يفشل في تحدي الهلال لكنه يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا وأبها يحرج رئيسه "الانهزامي"!

لأن النصر"أستاذ" في حبس أنفاس جماهيره، ظلت الأعصاب مشدودة طوال 90 دقيقة أمام أبها؛ متذيل جدول الترتيب!





العالمي حقق يوم الأربعاء، فوزًا بشق الأنفس أمام أبها بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2026-27.

ثنائية العالمي سجلها كريستيانو رونالدو وعبدالله الحمدان في الدقيقتين 22 و58، قبل أن يسجل نبيل فقير هدف أبها الوحيد في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر للنقطة 15 في وصافة جدول الترتيب، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن الهلال "المتصدر"، فيما تجمد رصيد أبها عند نقطة وحيدة في المركز الـ18 والأخير.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة النصر وأبها، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



