Goal.com
مباشر
Cagliari Calcio v Udinese Calcio - Serie A

ترجمه

بوزو: "أودينيزي تبحث عن شركاء ماليين مثل أتالانتا، وقيمة نادينا تبلغ 300 مليون يورو"

يستعد جيامباولو بوزو للاحتفال بمرور 40 عامًا على توليه ملكية نادي أودينيزي.


صرح مالك النادي الفريولي لراديو راي غر بارلمينتو: "لا نريد البيع، بل نريد تدويل النادي لتحسين النتائج الرياضية، كما فعل أتالانتا إلى حد ما".

"نادي كومو هو معجزة: المال وحده لا يكفي، بل يجب أن تكون قادراً على إدارة النادي وشراء اللاعبين. لا أعرفهم، لكنهم بارعون جداً وقد استثمروا أموالهم بشكل جيد".


"ميزانيتنا إقليمية والهدف هو البقاء في الدوري بهدوء، وهذا ما تسمح به مواردنا. قد يحدث أن يبرز لاعب لدينا يصعب الاحتفاظ به، لكن للوصول إلى الكؤوس الأوروبية نحتاج إلى المزيد. كانت الصفقة التي وقعناها تنص على بيع أودينيزي مقابل 300 مليون يورو، لكننا لا ننوي البيع: نحن نسعى إلى مشاركة بعض الصناديق فقط من أجل تحسين مستوانا الرياضي".


  • "من بين المدربين الذين عملت معهم، أتذكر بسرور إنجازات زاكيروني وسباليتي، وهو مدرب ممتاز. أنا أعرف قدراته، وبفضل صبره سيعيد الأمور إلى نصابها في يوفنتوس".


    "من بين اللاعبين، أكثر من أحتفظ بذكريات رائعة عنه هو دي ناتالي، لكن يمكنني أن أذكر بييرهوف أيضًا".

    "لوكا كان يؤدي أداءً جيدًا معنا وقد قدم مواسم رائعة، بتسجيله للأهداف وبشخصيته. أما في نابولي؟ فيجب التحلي ببعض الصبر، لا أعرف لماذا يتقلب أداء لاعب شاب مثله من سنة إلى أخرى".


    "لدينا هذا العام لاعبون ممتازون للغاية. دفعنا 3 ملايين يورو مقابل ديفيس، وهو مهاجم بارع للغاية، حتى من حيث سلوكه تجاهنا. مر بأوقات صعبة، لكن إذا أعطيته الكرة، فهو يعرف كيف يتعامل معها ويسجل الأهداف".

    "سوليت؟ من الصعب تحديد سعر في سوق الانتقالات، ولا أرغب في تحديد سعر لأنه نحن لسنا البورصة. هناك هوامش يصعب تحديدها، فهو لاعب ممتاز ومهم لدفاعنا".


