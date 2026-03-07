Getty Images
بوروسيا دورتموند يؤكد رحيل لاعب المنتخب الألماني كلاعب حر بعد سبع سنوات مع عملاق الدوري الألماني
دورتموند يؤكد رحيل براندت
كسر الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، لارس ريكن، الصمت بشأن مستقبل اللاعب الدولي الألماني بعد فوز دورتموند 2-1 على كولونيا. وفي مقابلة مع قناة سكاي بعد المباراة، تطرق ريكن إلى التكهنات التي كانت تتزايد منذ أشهر. وقال ريكن: "لقد صدرت بالفعل بعض التقارير. الحقيقة هي أنه كانت هناك مناقشات مفتوحة وتم الاتفاق على عدم تمديد العقد المنتهي". لقد لعب عدة مئات من المباريات مع بوروسيا دورتموند. أعتقد أننا لا نستطيع إلا أن نكون ممتنين له. لعب معنا لمدة سبع سنوات وكان أحيانًا محل انتقادات. سيبلغ الثلاثين من عمره في غضون أسابيع قليلة، ويمكننا إعادة توجيه أنفسنا، لذا يمكن أن تكون هذه فرصة لكلا الطرفين. في النهاية، توصلنا إلى اتفاق".
رحلة استمرت سبع سنوات تصل إلى نهايتها
وصل براندت إلى دورتموند في عام 2019، قادمًا من منافسه باير ليفركوزن في صفقة قيمتها حوالي 25 مليون يورو. منذ ذلك الحين، خاض مئات المباريات، وأصبح أحد الوجوه الأكثر شهرة في الفريق. على الرغم من الانتقادات التي توجه إليه أحيانًا بشأن ثباته في الأداء، إلا أن قدراته الفنية ورؤيته جعلته في كثير من الأحيان الفائز في المباريات لفريق شوارزجيلبن خلال الحملات المحلية والأوروبية.
يبدو أن قرار الانفصال متبادل وودي، حيث ترى إدارة النادي أن هذا هو الوقت المناسب لبداية جديدة. أكد ريكن أن العلاقة لا تزال قوية على الرغم من رحيله الوشيك، قائلاً: "نحن نفترق مع الكثير من التقدير". سيكون للفريق الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني الآن السبق في التخطيط لتعاقداته في فترة الانتقالات القادمة بدون لاعبه رقم 10 الذي خدم النادي لفترة طويلة.
ماتثاوس يعلق على إرث براندت
حتى في الأداء الهادئ نسبياً خلال الفوز في كولونيا، أثبت براندت قيمته من خلال تمريرة رائعة لمكسيميليان باير. سارع أسطورة كرة القدم والمحلل في قناة Sky لوثار ماتيوس إلى الإشادة بتأثير النجم المغادر على النادي. وقال ماتيوس: "لاعب ربما لم يستغل إمكاناته إلى أقصى حد، لكنه كان دائماً يصنع الفارق".
وأشار ماتيوس أيضًا إلى أن طريقة رحيل براندت هي دليل على سلوكه المهني خلال السنوات السبع التي قضاها في ويستفاليا. وأضاف: "نظرًا للفترة الناجحة التي قضاها جوليان في BVB، يجب أن نكون قادرين على النظر في عيون بعضنا البعض، ليس فقط حتى نهاية عقده، ولكن أيضًا بعد ذلك".
التحركات المستقبلية وتخطيط التشكيلة
مع تأكيد رحيل براندت، يظل التركيز على المواقف التعاقدية الأخرى المهمة داخل معسكر دورتموند. في حين أن النادي يفقد لاعبًا مخضرمًا في خط الوسط، فإن التقدم على جبهات أخرى يظل مستقلاً عن هذا الإعلان. على وجه التحديد، لا تزال الحالة المتعلقة باللاعب الدفاعي الأساسي نيكو شلوتربك أولوية بالنسبة لريكن ومجلس إدارة دورتموند، حيث يسعون إلى تأمين قلب خط دفاعهم للمستقبل.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان قرار براندت سيؤثر على المفاوضات الأخرى، كان ريكن حازماً في موقفه. وأكد أن رحيل جوليان براندت "لا يؤثر على القرار المتعلق بنيكو". مع سعي دورتموند إلى إنهاء موسم الدوري الألماني بقوة، يأمل النادي في توديع براندت بأفضل صورة قبل أن يبدأ مغامرته الجديدة في مكان آخر من عالم كرة القدم.
