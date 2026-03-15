شهدت الجولة السادسة والعشرون من الدوري الألماني حادثة غريبة خلال المباراة التي أقيمت مساء الجمعة بين بوروسيا دورتموند وأوغسبورغ. في المباراة التي انتهت بفوز "الصفراء والسوداء" 2-0 بفضل هدفي أدييمي والهدف الأول في ألمانيا للمدافع الإيطالي لوكا ريجاني (مواليد 2008، في أول مباراة له كأساسي)، حصل لاعب وسط الفريق المضيف فيليكس نميشا على بطاقة حمراء كتب عليها الحكم إهداءً له.
بوروسيا دورتموند، أوغسبورغ، نيميشا يطرح الحكم أرضًا ويتلقى بطاقة حمراء... مع إهداء: الحادثة في الدوري الألماني
لنسترجع ما حدث: في الدقيقة 55، وفي محاولة لاستعادة الكرة بانزلاق، اصطدم نميشا عن غير قصد بالحكم باستيان دانكيرت وأسقطه أرضًا. توقفت المباراة لبضع دقائق لتمكين الحكم من التعافي من الصدمة التي تعرض لها في ظهره، ثم نهض بعد قليل واستأنف المباراة. بعد المباراة، وسط ضحكات الجميع، سلم بطاقة حمراء للاعب دورتموند كتب عليها "أعد النظر في انزلاقاتك"، مع التاريخ والمباراة. وعلق نميشا على الحادثة بسخرية قائلاً: "لم أصب بأذى، أعتقد أن الوحيد الذي تألم هو ظهره؛ وإلا لكنت استحوذت على الكرة. آمل أن يكون بخير".
