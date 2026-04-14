بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات: يُقال إن بوروسيا دورتموند يعمل على صفقة انتقالات مذهلة لضم موهبة فذة

يبدو أن نادي بوروسيا دورتموند يكثف جهوده للتعاقد مع الموهبة البارزة كينيت إيكهورن من نادي هيرتا برلين. ووفقًا لذلك، فقد أجرى النادي الذي يلعب في الدوري الألماني بالفعل اتصالات أولية مع اللاعب وأعرب عن اهتمامه المبدئي بصفقة الانتقال. هذا ما أوردته صحيفة «بيلد». ومع ذلك، فإن هذه الصفقة تثير جدلًا داخليًا.

فمن الناحية النظرية، يثق النادي في قدرة المواهب الشابة المتميزة في خط الوسط، موسى كابا (17 عاماً) وإنزو دوارتي (17 عاماً)، على تحقيق انطلاقة كبيرة على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن النادي مقتنع أيضاً بأن إيكهورن، الذي يمكنه الانتقال في الصيف بموجب بند الخروج مقابل 10 إلى 12 مليون يورو فقط، سيزيد من قيمته السوقية عدة أضعاف.

وقد نجح اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا فقط في تحقيق انطلاقة فورية مع فريق هيرتا الأول في موسمه الأول تحت قيادة المدرب شتيفان ليتل، وتطور خلال الموسم ليصبح لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه في مركز الوسط الدفاعي. وفي أوائل ديسمبر، دخل التاريخ باعتباره أصغر هداف في كأس الاتحاد الألماني.

ثم أعاقته إصابة خطيرة في الكاحل مع نهاية العام. اضطر إيكهورن إلى التوقف لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، ولم يعد إلى الملاعب إلا في أوائل أبريل. وهو يقود الآن منتخب ألمانيا تحت 17 عامًا كقائد للفريق. في بوروسيا دورتموند، يمكنه أن يسد فجوة كبيرة في التشكيلة بصفته لاعب وسط قوي في الجري والمنافسة بجانب فيليكس نميشا، وأن يلعب دوراً حاسماً، إذا تمكن من التعود على مستوى أعلى بنفس السرعة التي تأقلم بها عند انتقاله من فرق الشباب إلى الدوري الألماني الثاني.

ومع ذلك، فإن بوروسيا دورتموند ليس النادي الوحيد ذو الاسم الكبير الذي أبدى اهتمامه بإيخورن. منذ أشهر، يُقال إن بايرن ميونيخ مهتم بشكل خاص بهذا اللاعب المتميز في خط الوسط. في ديسمبر من العام الماضي، ذكرت صحيفة بيلد أن كشافي بطل ألمانيا "أعجبوا بشدة" بمزيج إيخورن من "المراوغات، الرؤية الشاملة، الهدوء، الديناميكية واللحظات الحاسمة" إلى جانب "نضج بدني لا يصدق". لكن "سبورت 1" أفادت مؤخرًا أن بايرن ميونيخ قد انسحب من سباق التعاقد مع إيكهورن.

وبالتالي، من المتوقع أن تتنافس أندية أخرى على إيشهورن. فقد أفاد فابريزيو رومانو مؤخرًا أن مانشستر سيتي قد دخل أيضًا في السباق. ومن الدوري الألماني، يُقال إن أينتراخت فرانكفورت وباير 04 ليفركوزن وRB لايبزيغ قد وضعوا عينهم على لاعب الوسط هذا

وكان إيكهورن قد وقع عقداً طويل الأمد مع هيرتا في يوليو 2025، ولم يذكر النادي العاصمي أي تفاصيل عن المدة الدقيقة للعقد. ومع ذلك، يُقال إن المسؤولين في النادي الذي يلعب في الدرجة الثانية يبذلون جهوداً مكثفة لتمديد العقد مرة أخرى، من أجل الحصول على بند الخروج في ظل الاهتمام الذي يبديه العديد من الأندية.