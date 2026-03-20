بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات: يبدو أنه يفتقر إلى آفاق رياضية! هل يقترب بوروسيا دورتموند من رحيل مرير؟

وفقًا لما أوردته Ruhr24، قد لا يتمكن نيك تشيرني من اللعب مع بوروسيا دورتموند في المستقبل. وبحسب التقرير، فإن اللاعب الهجومي المتعدد المواهب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يبدو أن موسمه قد انتهى مبكرًا بسبب الإصابة، يفضل عدم تجديد عقده الذي يقترب من الانتهاء.

وكان اللاعب، الذي خاض ثلاث مباريات مع المنتخب الألماني تحت 18 عامًا، قد انتقل إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2023 قادمًا من أكاديمية أرمينيا بيليفيلد. وقد نجح لاعب الوسط المتميز في تسجيل الأهداف في الفوز ببطولة تحت 17 عامًا مع كل من أرمينيا وبوروسيا. مع فريق الاحتياط في دورتموند، سجل هدفين في عشر مباريات في الدوري الإقليمي الغربي هذا الموسم - ولم يكن هذا السبب الوحيد الذي جعل المسؤولين في بوروسيا مهتمين جدًا بالتفاوض على عقد جديد.

لكن وفقاً للتقرير، يفتقر هذا اللاعب الموهوب إلى فرص كافية للتطور في بوروسيا دورتموند. وهناك بالتأكيد أندية مهتمة به من الدوري الألماني الممتاز وكذلك من الدوري الألماني الثاني. لذا من المحتمل جداً ألا يلعب تشيرني مرة أخرى مع الفريق الأصفر والأسود، الذي سجل له هدفاً في آخر مباراة لفريقه الثاني في أوائل فبراير ضد ووبرتالر إس في (2-2).

"كان يسير على الطريق الصحيح. لذا، فإن عدم توفره لدينا الآن أمر مرير للغاية"، أوضح مدرب بوروسيا دورتموند الثاني دانيال ريوس.