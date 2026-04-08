كان بوروسيا دورتموند قد أعلن في فبراير عن تعزيز صفوفه اعتبارًا من الصيف باللاعب الشاب الموهوب في مركز الظهير الأيسر كاوا براتيس. سينتقل اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا إلى بوروسيا دورتموند في أغسطس، عند بلوغه سن الثامنة عشرة، مقابل 12 مليون يورو تدفع للنادي البرازيلي كروزيرو الذي يلعب في الدوري الممتاز.

منذ أن أصبح انتقال براتيس أمراً مؤكداً، حدث تطور غريب في مسيرة الشاب: آخر مشاركة له مع ناديه الحالي كانت في 14 فبراير. وبعد أيام قليلة، أُعلن رسمياً أن براتيس سينتقل إلى دورتموند - ومنذ ذلك الحين لم يلعب أي دقيقة مع كروزيرو.

منذ نهاية فبراير، كان الشاب البرازيلي ضمن قائمة الفريق في تسع مباريات رسمية، لكنه لم يشارك في أي منها. لذا، لا بد أن يشعر بوروسيا دورتموند بالقلق من أن اللاعب الجديد الذي كلف النادي 12 مليون يورو قد يصل إلى بوروسيا في الصيف دون خبرة لعب كافية.

لم يكن براتيس لاعباً أساسياً في كروزيرو حتى قبل الإعلان عن انتقاله، لكنه شارك ثلاث مرات في التشكيلة الأساسية للنادي العريق من بيلو هوريزونتي في يناير على سبيل المثال. بعد ذلك، لم يشارك سوى مرتين في فبراير، لمدة سبع دقائق في كل مرة.

يُعتبر براتيس في بوروسيا دورتموند الظهير الأيسر المستقبلي، وقد وقع عقداً طويل الأمد حتى عام 2031. ومن المقرر أن يتم إعداده بحذر بعد وصوله في أغسطس.

الأمر الجيد بالنسبة لهذا الموهبة الكبيرة: على عكس ناديه، تمكن مؤخرًا من اكتساب بعض الخبرة في اللعب مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا. في الفوزين بنتيجة 3-1 في المباريات الودية ضد منتخب باراغواي تحت 20 عامًا في نهاية مارس، لعب براتيس 90 دقيقة و45 دقيقة على التوالي.