بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات: لتجنب رحيل مؤلم! يبدو أن بوروسيا دورتموند تنوي زيادة راتب أحد أبرز لاعبيها بشكل كبير

يُعد دانيال سفينسون عنصرًا ثابتًا في صفوف بوروسيا دورتموند - ومن المتوقع أن يحصل على أجر يتناسب مع ذلك في المستقبل. أخبار وشائعات حول بوروسيا دورتموند.

    بوروسيا دورتموند، شائعة: صفقة انتقال كبيرة تلوح في الأفق مع زيادة كبيرة في الراتب في بوروسيا دورتموند

    يبدو أن الظهير الأيسر دانيال سفينسون على وشك الحصول على زيادة كبيرة في راتبه مع بوروسيا دورتموند.

    وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "بيلد"، يخطط بوروسيا دورتموند لزيادة الدخل السنوي للاعب السويدي قريبًا بما يتناسب مع أدائه. يحصل سفينسون حاليًا على حوالي ثلاثة ملايين يورو سنويًا، مما يضعه في الجزء السفلي من سلم الرواتب داخل الفريق. ومن المفترض أن يتغير هذا الوضع قريبًا.

    ولم يذكر تقرير صحيفة "بيلد" ما إذا كانت الزيادة الكبيرة المخطط لها في الراتب ستصاحبها تمديد لمدة العقد. حالياً، يظل سفينسون مرتبطاً بنادي بوروسيا حتى عام 2029.

    ومن المؤكد أن دورتموند يسعى من خلال هذه المكافأة المالية لأدائه الجيد المستمر إلى منع رحيل سفينسون المحتمل. ففي النهاية، من المتوقع أن يثير اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا اهتمام أندية كبرى بفضل تطوره القوي، ومن بينها أرسنال وإنتر ميلان وميلان. ويرغب دورتموند بشكل أساسي في الاحتفاظ بهذا اللاعب المتميز، لكنه مستعد للتفاوض، حسبما يُقال، في حال تلقيه عروضًا بقيمة 30 مليون يورو.

    وكان اللاعب الدولي السويدي قد انتقل في فبراير 2025 إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة من نادي نوردسيلاند الدنماركي، ثم تعاقد معه النادي الألماني في الصيف التالي بشكل نهائي مقابل حوالي ثمانية ملايين يورو فقط. وبالنظر إلى أهمية اللاعب الأيسر لفريق المدرب نيكو كوفاتش، فإن هذه الصفقة تعتبر صفقة رابحة حقيقية.

    يعد سفينسون لاعباً أساسياً في الجانب الأيسر لفريق بوروسيا دورتموند، وقد خاض حتى الآن 40 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي. وسجل خلال ذلك أربعة أهداف وصنع هدفين.

    بوروسيا دورتموند، شائعة: لاعب الدفاع الواعد لوكا ريجاني يعاني من كسر في عظم الأنف

    يبدو أن لوكا ريجاني، لاعب الدفاع الموهوب في بوروسيا دورتموند، قد تعرض لكسر في عظم الأنف خلال الجولة الدولية الأخيرة مع منتخب إيطاليا تحت 19 عامًا في أواخر مارس. هذا ما أوردته صحيفة «روهر ناخريشتن».

    ومع ذلك، لا يعني هذا غياب المدافع عن الملاعب، حسبما ورد. بل يمكن لريجاني، الذي جلس على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة في المباراة الأولى بعد فترة التوقف الدولية يوم السبت الماضي في شتوتغارت (2-0)، أن يتدرب ويلعب مرتدياً قناعاً للوجه.

    وكان ريجاني قد لعب المباراة كاملة مع المنتخب الإيطالي تحت 19 عامًا في مباريات تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 عامًا ضد المجر (3-0) وتركيا (1-1). وقد ظهر اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لأول مرة مع فريق بوروسيا دورتموند الأول في أوائل فبراير بسبب النقص الحاد في عدد اللاعبين في قلب الدفاع، بل وشارك في التشكيلة الأساسية أربع مرات في الأسابيع التي تلت ذلك، وقدم أداءً مقنعًا في كثير من الأحيان. وكمكافأة على تطوره، منحته بوروسيا عقدًا احترافيًا طويل الأمد في نهاية مارس.

    نادي بوروسيا دورتموند، أخبار: ديتر هيكينغ ينتقد كيفن غروسكرويتز بسبب تصريحاته "المهينة" تجاه نادي فولفسبورغ

    انتقد ديتر هيكينغ، مدرب فريق فولفسبورغ الذي يلعب في الدوري الألماني لكرة القدم، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها كيفن غروسكرويتز، بطل كأس العالم 2014، والتي أبدى فيها رغبته في الهبوط. وقال هيكينغ في صحيفة "سبورت بيلد": "أوصي بأن ينظر المرء إلى نفسه أولاً. هذه التصريحات غير محترمة، لأنه من السهل جداً انتقاد الآخرين من الخارج. عندما يلعب نادٍ في الدوري الألماني لمدة تقارب 30 عاماً، فإنه يمتلك كل الحق الرياضي في البقاء هناك".

    وكان غروسكرويتز، أسطورة نادي بوروسيا دورتموند، قد أدلى بهذه التصريحات مؤخرًا في بودكاست "Viertelstunde Fußball". "في الواقع، لا ينبغي أن يهبطوا. الملعب دائمًا ممتلئ، والأجواء رائعة"، قال هناك بسخرية - وأضاف: "أنا أتحدث دائمًا من القلب. أريد، وأتمنى، أن يهبطوا! وهذا كل شيء." يحتل فولفسبورغ حاليًا المركز 17، وهو مركز الهبوط المباشر. ويبتعد بفارق أربع نقاط عن مركز الملحق، وست نقاط عن البقاء المباشر، قبل ست جولات من نهاية الموسم.

    في غضون ذلك، أكد هيكينغ أنه "لا يؤمن بالحسابات، لأن النتائج غالبًا ما تكون غير متوقعة في المرحلة النهائية من الموسم. لا يمكننا التأثير إلا على نتائجنا الخاصة. من الواضح أن المركز السادس عشر هو هدفنا الأدنى الآن".

    وفيما يتعلق بالشائعات التي تقول إن الفوضى تسود الفريق في بعض الأحيان، قال هيكينغ: "لا، هذا يسيء إلى الفريق. الأمر ليس سهلاً عندما يكون لديك العديد من الجنسيات والشخصيات المختلفة التي تتعامل مع الهزائم بطرق مختلفة. لكن لا يوجد هنا 24 شخصاً متشائمين لا يستطيعون التعايش مع بعضهم البعض. ولن تكون هناك فوضى أبداً في فريقي." ومع ذلك، أقرّ قائلاً: "التشكيلة كبيرة جداً."

    (SID)

    أخبار بوروسيا دورتموند: يبدو أن بوروسيا دورتموند سيحتفظ بمدرب فريق تحت 23 عامًا رغم الموسم المتقلب

    على الرغم من أن فريق تحت 23 سنة التابع لنادي بوروسيا دورتموند سيخفق على الأرجح في تحقيق الهدف الذي حدده النادي داخليًا، وهو الصعود المباشر إلى الدوري الثالث، يبدو أن المدرب دانييل ريوس سيستمر في منصبه حتى بعد انتهاء الموسم.

    وفقًا لتقرير صحيفة Ruhr Nachrichten، لا يزال ريوس يحظى بثقة تامة من النادي، ومن المقرر تمديد عقده الذي ينتهي في نهاية يونيو. كان مساعد المدرب السابق قد تمت ترقيته في نهاية أغسطس من العام الماضي إلى منصب المدرب الرئيسي للفريق الثاني لدورتموند، بعد أن غادر مايك تولبرغ نادي بوروسيا دورتموند بشكل مفاجئ متجهًا إلى نادي ميدتيلاند.

    لم يتمكن فريق بوروسيا تحت 23 عامًا من تلبية التوقعات الرياضية حتى الآن هذا الموسم. وباعتباره ثالثًا في ترتيب الدوري الإقليمي الغربي بعد 27 جولة، فإن الصعود لا يزال ممكنًا مع فارق عشر نقاط ومباراة أقل من المتصدر فورتونا كولونيا، ولكنه غير مرجح.

    ومع ذلك، من المقرر أن يواصل ريوس عمله، حيث يُعتبر اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا، وفقًا لصحيفة "Ruhr Nachrichten"، مطورًا ممتازًا للاعبين في بوروسيا دورتموند.

    نادي بوروسيا دورتموند، أخبار: كارني تشوكويميكا يتحدث عن قراره باللعب في النمسا

    كشف لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند كارني تشوكويميكا عن الكيفية التي أقنعه بها مدرب المنتخب النمساوي رالف رانجنيك بالانتقال للعب مع المنتخب النمساوي.

    وقال تشوكويميكا في مقابلة مع قناة "سكاي سبورت": "كان الأمر يتعلق أكثر بالمشروع وبكيفية اللعب لصالح النمسا، وكيف يبدو ذلك، وبالشغف". وأضاف اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً أنه تحدث مع زميله في بوروسيا دورتموند مارسيل سابيتسر وكذلك مع قائد المنتخب النمساوي ديفيد ألابا، "وقد ساعداني كثيراً، لكن المدرب كان رائعاً معي". "في الوقت الحالي، أركز على تعلم اللغة الألمانية. كانت تجربتي الأولى مع الفريق رائعة".

    كان تشوكويميكا قد أكمل انتقاله من الاتحاد الإنجليزي إلى الاتحاد النمساوي في مارس. بعد ذلك بوقت قصير، احتفل نجم بوروسيا دورتموند، الذي لعب سابقًا لعدة منتخبات شبابية إنجليزية، بظهوره الدولي الأول مع النمسا في الفوز 5-1 في مباراة ودية ضد غانا. بعد أن دخل الملعب كبديل بعد حوالي ساعة، سجل تشوكويميكا، بصفته "الجوكر"، أول أهدافه مع منتخب الاتحاد النمساوي لكرة القدم.

    يحمل تشوكويميكا الجنسية النمساوية، حيث وُلد في الجمهورية الألبية وقضى هناك السنوات الأولى من حياته. ثم انتقل وهو طفل صغير مع والديه النيجيريين إلى إنجلترا، حيث تلقى تدريبه في أكاديمية أستون فيلا للشباب، من بين أمور أخرى.

    بعد أربعة أيام من ظهوره الأول الناجح مع النمسا ضد غانا، شارك تشوكويميكا أيضًا كلاعب بديل في المباراة الودية التي انتهت بفوز النمسا 1-0 على كوريا الجنوبية. ويأمل لاعب دورتموند في الحصول على مكان في تشكيلة المنتخب النمساوي بقيادة المدرب رانجنيك في كأس العالم هذا الصيف، حيث ستواجه النمسا في دور المجموعات كل من الأردن والجزائر وحاملة اللقب الأرجنتين.

  • بوروسيا دورتموند، جدول المباريات: المباريات القادمة لفريق بوروسيا دورتموند

    الموعد

    المباراة

    11 أبريل، الساعة 15:30

    بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن (الدوري الألماني)

    18 أبريل، الساعة 15:30

    TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)

    26 أبريل، الساعة 17:30

    BVB - SC فرايبورغ (الدوري الألماني)

    3 مايو، الساعة 17:30

    بوروسيا مونشنغلادباخ - بوروسيا دورتموند (الدوري الألماني)

