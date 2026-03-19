بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات: على الرغم من احتمال الحصول على زيادة في الراتب! هل سيغادر أحد نجوم بوروسيا دورتموند مقابل حوالي 40 مليون يورو؟

يبدو أن مستقبل المهاجم كريم أدييمي في بوروسيا دورتموند لا يزال مجهولاً تماماً. وفقاً لما ورد في بودكاست "Auffe Süd" علىقناة Sky Sport، فإن المفاوضات حول تمديد العقد الذي ينتهي في عام 2027 تشهد حالياً "جموداً أكثر منه تقدماً".
وبحسب ذلك، فإن عرضًا جديدًا من بوروسيا دورتموند مطروح على الطاولة، من شأنه رفع راتب أدييمي و"الارتقاء به إلى فئة جيدة" من حيث الدخل. ومع ذلك، لا يرغب المسؤولون في دورتموند في الاستجابة لأي مطالب - وينطبق الأمر نفسه، على عكس فيليكس نيميشا (الذي جدد عقده مؤخرًا) ونيكو شلوتربك (الذي من المفترض أن يجدد عقده بأي حال من الأحوال)، فيما يتعلق بشرط الخروج.
فالبوروسيا دورتموند غير مستعدة لقبول مبلغ بند الخروج الذي يطالب به مستشار أدييمي، خورخي مينديز. ولهذا السبب، من بين أمور أخرى، يجد الطرفان نفسيهما حاليًا في مفاوضات لا يتوصلان فيها إلى اتفاق.
ينتج عن ذلك ضغط معين على بوروسيا مع مرور الوقت. ففي النهاية، لا يريد النادي بأي حال من الأحوال التخلي عن أدييمي مجانًا في عام 2027، وبالتالي قد يصبح البيع هذا الصيف موضوعًا مطروحًا، إذا لم يكن اللاعب الدولي الألماني قد جدد عقده بحلول ذلك الوقت. وتفترض قناة Sky أن مبلغ انتقال يبلغ حوالي 40 مليون يورو مع بقاء عام واحد على انتهاء العقد سيكون واقعيًا.
أدييمي، الذي انضم إلى بوروسيا دورتموند في عام 2022 مقابل 30 مليون يورو قادمًا من ريد بول سالزبورغ، لا يحظى حاليًا بمكان أساسي في تشكيلة بوروسيا دورتموند. فقد تفوق عليه ماكسيميليان باير في خط هجوم دورتموند، وأصبح أدييمي في الآونة الأخيرة يشارك بشكل متزايد كبديل فقط من على مقاعد البدلاء. وإجمالاً، سجل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا هذا الموسم تسعة أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة في 35 مباراة.
في شهر يناير، انتشرت شائعات تفيد بأن المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، سيباستيان كيل، قد يخلف المدير الرياضي السابق لنادي هامبورغ، ستيفان كونتز، الذي انفصل عنه النادي الألماني الشمالي في مطلع العام.
امتنع كيل عن التعليق على هذه الشائعات، لكنه لم ينفها أيضًا. والآن، ظهرت تكهنات جديدة حول احتمال انضمام كيل إلى فريق "الروثوز" في بودكاست "HSV، يجب أن نتحدث" الذي أعدته صحيفة "هامبورغر أبندبلات".
وكما أفاد مراسل صحيفة "فاز" كريستيان ووب في البودكاست، فإن انتقال كيل إلى هامبورغ "يتناسب جيدًا مع خططه المستقبلية". وبناءً على ذلك، فإن اللاعب البالغ من العمر 46 عامًا يرغب في تولي منصب قيادي، وهو ما تفتقر إليه فرصته في بوروسيا دورتموند نظرًا لتولي لارس ريكن منصب المدير الرياضي.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت قناة "سكاي" مؤخرًا أن بوروسيا لا تنوي تجديد عقود كيل وريكن، التي تنتهي في عام 2027، في الوقت الحالي. ووفقًا لصحيفة "أمبندبلات"، فإن دورتموند على دراية تامة بطموحات كيل في تولي المزيد من المسؤوليات، ولذلك لن تتفاجأ كثيرًا بأي رغبة محتملة في الرحيل.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان هناك اهتمام ملموس بكيل من جانب هامبورغ. وبحسب ما ورد، فإن المدير الرياضي الحالي لـ HSV كلاوس كوستا، وكذلك المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ حسن صالحياميدزيتش، الذي لعب سابقًا في صفوف هامبورغ (1995 إلى 1998)، مرشحان لخلافة كونتز. يبدو أن نادي هامبورغ يريد توضيح الأمر بشأن تعيين المدير الرياضي الجديد في موعد أقصاه شهر مايو.
أعرب كارستن كرامر، المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، عن طموحات واضحة لمستقبل النادي.
"بالطبع يريد بوروسيا دورتموند الفوز بالألقاب، بل ويجب عليه ذلك"، أكد كرامر في مقابلة مع صحيفة WAZ. ومن المفترض أن يكون التغيير الطفيف في تشكيلة الفريق أحد أركان هذه الاستراتيجية، وهو ما سيصبح ضروريًا بعد رحيل اللاعبين ذوي الرواتب المرتفعة مثل يوليان براندت ونيكلاس سولي وصالح أوزكان في الصيف المقبل دون مقابل.
"نريد أن نخطو الخطوة التالية. ولهذا يجب إجراء بعض التعديلات هنا وهناك والاستعداد للتخلص من العادات القديمة"، هكذا أوضح كرامر توجه دورتموند.
وأضاف اللاعب البالغ من العمر 57 عامًا أنه يجب "التحلي بالشجاعة عند اتخاذ القرارات واعتبار العواقب فرصًا وليس مجرد مصادر للقلق". "إذا كنت أسأل نفسي دائمًا عن المخاطر عند إجراء التغييرات، فلن أكون شجاعًا أبدًا".
الموعد
المباراة
21 مارس، الساعة 18:30
بوروسيا دورتموند - هامبورغ (الدوري الألماني)
4 أبريل، الساعة 18:30
ف.ب. شتوتغارت - بوروسيا دورتموند (الدوري الألماني)
11 أبريل، الساعة 15:30
BVB - باير ليفركوزن (الدوري الألماني)
18 أبريل، الساعة 15:30
TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)
