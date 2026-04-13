بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات: سيكون صفقة انتقال رائعة بدون رسوم انتقال! يبدو أن بوروسيا دورتموند خسر الرهان على أحد أفضل اللاعبين

يبدو أن نادي بوروسيا دورتموند قد تراجع في السباق على التعاقد مع المدافع ماركوس سينيسي من نادي بورنموث.

وكما كتب الخبير في شؤون الانتقالات ماتيو موريتو، فإن الأندية الثلاثة في الدوري الإنجليزي الممتاز، تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد، على اتصال وثيق بفريق مستشاري اللاعب الأرجنتيني، وبالتالي فإنها تتمتع بأفضلية كبيرة في مفاوضات الانتقال.

وكانت صحيفة توتوسبورت الإيطالية قد ذكرت مؤخرًا أن دورتموند كثف جهوده للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، وقدم له بالفعل عرضًا أوليًا. وبحسب ما ورد، فإن بوروسيا دورتموند مستعد لدفع راتب سنوي صافي يبلغ حوالي أربعة ملايين يورو، مما يعني أن سينيسي سيصبح على الفور أحد اللاعبين الأعلى أجراً في النادي.

اهتمام الفريق الأصفر والأسود بخدمات المدافع ليس جديداً. ففي منتصف مارس، أفادت كل من Sky و Bild بشكل متفق عليه أن دورتموند كان "يراقب عن كثب" المدافع. وكان سينيسي قد أبلغ AFC بورنموث آنذاك أنه لا يرغب في تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف، وأنه يريد الانتقال إلى نادٍ كبير.

يوجد حاجة ملحة في بوروسيا دورتموند للتحرك في مركز الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. سيغيب القائد إمري كان لفترة طويلة بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي، وسيغادر نيكلاس سولي النادي. وبالنظر إلى بند الخروج المفترض، فإن رحيل نيكو شلوتربيك لم يُستبعد نهائياً بعد.

تدرب سينيسي في وطنه مع نادي سان لورينزو، ثم غامر بالانتقال إلى أوروبا في عام 2019. في ذلك الوقت، انضم إلى نادي فينورد في الدوري الهولندي مقابل 7 ملايين يورو. تبع ذلك انتقاله إلى بورنموث في عام 2022، حيث بلغت قيمة الصفقة 15 مليون يورو.