بوروسيا دورتموند، أخبار وشائعات: بوروسيا دورتموند يواجه كابوسًا مزدوجًا بشأن سيرهو جيراسي

يمكن لسيرهو جيراسي أن يغادر بوروسيا دورتموند الصيف المقبل على الرغم من أن عقده ساري المفعول حتى عام 2028 - ويبدو أن ذلك سيكون مقابل مبلغ أقل بكثير مما كان متوقعًا حتى الآن.

وقد تم الإبلاغ مرارًا وتكرارًا عن وجود بند في عقد اللاعب الغيني يتيح له الانسحاب. وفي هذا الصدد، يُقال إن عددًا من الأندية الكبرى، بما في ذلك عمالقة مثل ريال مدريد أو ليفربول، لديها الفرصة للتعاقد مع غيراسي في حالة اهتمامها به دون مفاوضات كبيرة أو اعتراضات من بوروسيا دورتموند. ومع ذلك، وفقًا لصحيفة بيلد، يمكن تفعيل هذه البند في الصيف مقابل 35 مليون يورو فقط، وليس مقابل 45 إلى 50 مليون يورو كما تم تداوله حتى الآن.

لذا، إذا قرر جيراسي الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى المشمولة في البند، فلن يتعرض بوروسيا دورتموند لخسارة مالية (حيث جاء جيراسي من شتوتغارت مقابل 18 مليون يورو)، ولكنه سيواجه خسائر مالية، حيث سيضطر إلى بيع هدافه البارز بأقل من قيمته السوقية.

كما أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا يأخذ وقته في اتخاذ قرار بشأن مستقبله. فهو لا يريد اتخاذ هذا القرار إلا بعد نهاية الموسم. وهنا يواجه بوروسيا دورتموند مشكلة أخرى، لأن قضية جيراسي قد تتحول إلى مسألة معلقة خلال الصيف. فوفقًا لصحيفة بيلد، لن تصبح هذه البند ساري المفعول إلا في وقت لاحق من الصيف - وبالتحديد اعتبارًا من يوليو.

وقد ارتبط اسم جيراسي مرارًا وتكرارًا مؤخرًا بالانتقال إلى السعودية، لتوقيع عقد كبير أخير هناك ومضاعفة راتبه السنوي الحالي في بوروسيا دورتموند تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن نادي ميلان قد أبدى اهتمامًا به. ومع ذلك، لا تنطبق بند الخروج على كلا الطرفين المهتمين.

يعد جيراسي أفضل هداف لدورتموند في الموسم الحالي. سجل 18 هدفاً وصنع ستة تمريرات حاسمة في 39 مباراة رسمية. في موسمه الأول مع بوروسيا دورتموند، سجل 34 هدفاً وصنع تسعة أهداف أخرى في 45 مباراة رسمية.