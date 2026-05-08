بورنموث يؤكد إيقاف أليكس خيمينيز عقب مزاعم بإرساله رسائل غير لائقة إلى قاصر
تتردد مزاعم مع استبعاد بورنموث لجيمينيز من التشكيلة
استبعد نادي بورنموث خيمينيز من مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فولهام بعد تداول لقطات شاشة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر، حسبما يُزعم، المدافع وهو يتواصل مع فتاة مراهقة.
بدأت الصور تنتشر على الإنترنت ليلة الجمعة. وتُظهر الصور، حسبما ورد، لاعب المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا وهو يتبادل الرسائل مع القاصر قبل أن يرسل صورة شخصية له من داخل سيارته مصحوبة بتعليق موحٍ.
استجاب النادي بسرعة فور ظهور المنشورات. وأكد بورنموث أن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لن يشارك في تشكيلة الفريق للمباراة التي ستقام في كرافن كوتيدج، ريثما يتم التحقيق في الموقف.
نادي بورنموث يؤكد إجراء تحقيق داخلي
وتطرق نادي بورنموث إلى هذه المسألة في بيان رسمي صدر يوم السبت، أكد فيه أن النادي على علم بالمنشورات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه قد فتح تحقيقًا في الأمر.
وجاء في البيان: "نادي بورنموث على علم بالمنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتعلق بالظهير الأيمن أليكس خيمينيز. يدرك النادي خطورة الأمر ويجري التحقيق فيه حالياً. ونتيجة لذلك، لن يتم ضم أليكس إلى تشكيلة الفريق في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز غداً ضد فولهام، ولن يصدر النادي أي تعليق آخر في الوقت الحالي."
مسيرة بورنموث نحو المشاركة الأوروبية تتأثر بغياب لاعب أساسي
يُعد توقيت هذه الحالة بمثابة انتكاسة للمدرب أندوني إيراولا خلال موسم يُعد تاريخياً للنادي. فقد كان خيمينيز لاعباً أساسياً في التشكيلة هذا الموسم، حيث خاض 32 مباراة وسجل هدفاً في الفوز 3-2 على ليفربول في يناير الماضي.
وساعد أدائه في إبقاء بورنموث في صراع المنافسة على فرصة التأهل لأول مرة في تاريخه إلى البطولات الأوروبية. انضم المدافع إلى الفريق قادماً من ميلان على سبيل الإعارة في سبتمبر الماضي في صفقة تضمنت التزاماً بشراء اللاعب مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، وهو بند نفذته بورنموث في وقت سابق من هذا العام.
تستمر التحقيقات في ظل غموض المستقبل
سيحدد التحقيق الداخلي الذي يجريه نادي بورنموث الخطوات التالية فيما يتعلق بوضع خيمينيز. وفي الوقت الحالي، لا يزال اللاعب غير متاح للعب ريثما ينتهي النادي من التحقيق في هذه الادعاءات.
وقد تدرّب خيمينيز سابقًا في أكاديمية ريال مدريد، وأثار اهتمام أندية مثل بايرن ميونيخ وتشيلسي في مرحلة مبكرة من مسيرته.