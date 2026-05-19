أحمد فرهود

بورنموث قال كلمته: بيب جوارديولا كذب علينا فحقق "رقمًا سلبيًا" في تاريخه.. وآرسنال "البطل" لن يكرر لعنة ليفربول وعملاقي مانشستر

حسم لقب الدوري الإنجليزي رسميًا..

في ليلة لم تكن تشبه سواها من ليالي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" المجنونة، صمتت جماهير نادي مانشستر سيتي، وانفجرت العاصمة لندن بالفرح والدموع.

نعم.. هذا ما حدث في ليلة الثلاثاء؛ حيث تعادل مانشستر سيتي (1-1) مع مستضيفه نادي بورنموث، ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وتقدم بورنموث عن طريق نجمه الفرنسي إيلي جونيور كروبي، في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول؛ قبل أن يتعادل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لمصلحة مانشستر سيتي، في الدقيقة 90+4.

"إذًا.. ماذا يعني ذلك؟!"؛ الإجابة هي تتويج نادي آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، قبل جولة واحدة من النهاية.

آرسنال يمتلك 82 نقطة في رصيده، بينما وصل السيتزنس "الوصيف" إلى النقطة 78؛ وهو ما يعني استحالة انتزاع "الصدارة" من الجانرز، مهما كانت نتائج الجولة الأخيرة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل مانشستر سيتي وبورنموث وتتويج آرسنال باللقب..

    بيب جوارديولا كذب علينا قبل مواجهة بورنموث!

    "صفر"!.. هكذا جاوب المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، عندما تم سؤاله عن تأثير أخبار رحيله عن العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ وذلك قبل مواجهة نادي بورنموث، مساء يوم الثلاثاء.

    لكن بعد ما شاهدناه في المباراة، التي جاءت ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2025-2026؛ نستطيع القول إن جوارديولا كان يكذب علينا، ولا يصرح بالحقيقة.

    نعم.. نجوم مانشستر سيتي كانوا غائبين ذهنيًا، في مواجهة بورنموث، وخاصة خلال مجريات الشوط الأول الذي قدّموا فيه مستوى سيئ للغاية؛ ما يثبت تأثرهم الشديد بأخبار رحيل جوارديولا، في هذا الصيف.

    ورغم أن السيتزنس تحسن في الشوط الثاني؛ إلا أننا لم نشعر بنفس الرغبة الكبيرة التي كان عليها الفريق سابقًا، لتحقيق الانتصارات.

    ونتيجة لذلك؛ اكتفى مانشستر سيتي بالتعادل (1-1) مع بورنموث، ليخسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا.

    بورنموث.. نادٍ لا يخسر بسهولة في الدوري الإنجليزي

    حديثنا سالف الذكر عن العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ لا يُمكن أن يلغي حقيقة مهمة للغاية عن نادي بورنموث، بقيادة مديره الفني الإسباني أندوني إيراولا.

    بورنموث فريق عنيد للغاية، ويقدّم كرة قدم ممتعة؛ فكما قال الأسطورة المصرية محمد أبو تريكة، هو "نسخة مصغرة" من العملاق الكتالوني برشلونة.

    ويكفي إن هذا الفريق لم يخسر في آخر 16 مباراة خاضها بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، قبل مواجهة مانشستر سيتي.

    واكتملت هذه السلسلة، بالتعادل مع السيتزنس مساء يوم الثلاثاء؛ لتصبح أرقامه على النحو التالي:

    - مباريات: 17.

    - فوز: 8.

    - تعادل: 9.

    وتعود آخر خسارة لنادي بورنموث، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى يوم 3 يناير 2026؛ عندما سقط (2-3) أمام آرسنال، في الجولة 20.

    "ظاهرة سلبية" لأول مرة في تاريخ بيب جوارديولا التدريبي

    الآن.. دعونا نقف عند حقيقة مهمة للغاية؛ بما أن لقب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" قد حُسِم رسميًا، بتعادل نادي مانشستر سيتي أمام فريق بورنموث.

    وبخسارته لقب 2025-2026؛ يكون المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، قد فقد لقب الدوري "عامين متتاليين" - لأول مرة في مسيرته التدريبية -.

    ولم يسبق لجوارديولا، الذي بدأ مسيرته التدريبية على المستوى الاحترافي عام 2008، أن فقد لقب الدوري موسمين متتاليين؛ وذلك على النحو التالي:

    * برشلونة (2008:2012): توج بلقب الدوري الإسباني 3 مرات متتالية؛ قبل أن يخسره في موسمه الأخير مع الفريق الأول.

    * بايرن ميونح (2013:2016): توج بلقب الدوري الألماني 3 مرات متتالية؛ حيث لم يخسره منذ القدوم وحتى الرحيل.

    * مانشستر سيتي (2016:2026): توج بلقب الدوري الإنجليزي 6 مرات؛ حيث خسره في موسمه الأول ثم في 2019-2020، قبل أن يفقده في آخر عامين رياضيين.

    أي أن خسارة جوارديولا لقبي الدوري الإنجليزي 2024-2025 ثم 2025-2026؛ هي "ظاهرة سلبية" تحدث للمرة الأولى، في تاريخ هذا المدرب الإسباني.

    آرسنال لن يكرر لعنة ليفربول وعملاقي مانشستر

    أخيرًا.. لنختم تقريرنا بالحديث عن العملاق اللندني آرسنال، بقيادة مديره الفني الإسباني الشاب ميكيل أرتيتا؛ والذي احتفل بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 رسميًا، بتعادل نادي مانشستر سيتي مع فريق بورنموث.

    آرسنال حقق لقبه الـ14 تاريخيًا، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز؛ كاسرًا لعنة دامت 22 سنة كاملة، حيث كانت آخر بطولة حققها الفريق في 2004.

    وأنقذ الجانرز نفسه بذلك، من أن يكرر أسوأ اللعنات للأندية الإنجليزية الكبيرة؛ التي غابت عن منصة التتويج بلقب الدوري، قبل العودة من جديد.

    وفيما يلي.. أطول فترات غياب تاريخية تم كسرها للأندية الخمسة الكبار في الدوري الإنجليزي:

    * تشيلسي: 50 عامًا.

    * مانشستر سيتي: 44 عامًا.

    * مانشستر يونايتد: 41 عامًا - تخللها فترات توقف بسبب الحرب العالمية -.

    * ليفربول: 30 عامًا.

    * آرسنال: 22 عامًا.

    وكان من الممكن لآرسنال، أن يكسر هذه اللعنة في المواسم القليلة الماضية؛ ولكنه كان يسقط في الجولات الأخيرة دائمًا، قبل أن تنتهي هذه الظاهرة في 2025-2026 رسميًا.