بورنموث قال كلمته: بيب جوارديولا كذب علينا فحقق "رقمًا سلبيًا" في تاريخه.. وآرسنال "البطل" لن يكرر لعنة ليفربول وعملاقي مانشستر

في ليلة لم تكن تشبه سواها من ليالي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" المجنونة، صمتت جماهير نادي مانشستر سيتي، وانفجرت العاصمة لندن بالفرح والدموع.

نعم.. هذا ما حدث في ليلة الثلاثاء؛ حيث تعادل مانشستر سيتي (1-1) مع مستضيفه نادي بورنموث، ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وتقدم بورنموث عن طريق نجمه الفرنسي إيلي جونيور كروبي، في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول؛ قبل أن يتعادل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لمصلحة مانشستر سيتي، في الدقيقة 90+4.

" إذًا.. ماذا يعني ذلك؟! "؛ الإجابة هي تتويج نادي آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، قبل جولة واحدة من النهاية.

آرسنال يمتلك 82 نقطة في رصيده، بينما وصل السيتزنس "الوصيف" إلى النقطة 78؛ وهو ما يعني استحالة انتزاع "الصدارة" من الجانرز، مهما كانت نتائج الجولة الأخيرة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل مانشستر سيتي وبورنموث وتتويج آرسنال باللقب..