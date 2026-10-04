"الأموال" تحول ليلة خاصة إلى ساحة فوضى .. "مهمة طارئة" لبوركينا فاسو تضع لاوتارو مارتينيز وماتانتونو بين "صداع ما بعد ميسي" وقسوة الأرجنتينيين!

في الفترة الماضية، وتحديدًا قبل كأس العالم 2026، صرخ عدة نجوم متهمين الاتحادات القارية وفيفا بالتعامل مع اللاعبين كـ"سلعة"، على رأسهم القائد الإسباني رودري.
وقد جسد تلك الحالة الليلة الجناح الأرجنتيني الشاب لونيل فلوريس..
صاحب الـ19 عامًا شارك كبديل خلال ودية منتخب بلاده أمام بوركينا فاسو اليوم، بعد أقل من 24 ساعة من خوض مباراة في الدوري الأرجنتيني!
البداية كانت مع نزوله كبديل في آخر 29 دقيقة من مواجهة بوكا جونيورز أمام يونيون سانتا، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الأرجنتيني، حيث كان صاحب ثنائية في الدقيقتين 83 و2+90 ضمن فوز فريقه (3-0).
ثم عاد فلوريس لمعسكر المنتخب الأرجنتيني، لينزل بديلًا في الشوط الثاني لمواجهة بوركينا فاسو في ثاني مشاركاته الدولية.
هذا مع الوضع في الاعتبار أنه شارك كذلك في ودية التانجو الأولى في التوقف الدولي الحالي أمام بوليفيا، في الأول من أكتوبر الجاري.
عندما سُئل فلوريس عن هذا الوضع، لم يكن بالجرأة التي تمتع بها الكبار في الشكوى من ضغط المباريات، بل جسد حالة النشوة التي تتملك المواهب في بداية مسيرتهم الكروية، حيث قال: "أبلغ من العمر 19 عامًا، والأمر ليس بالأمر الجلل. لدي الطاقة للعب مباراة أخرى إذا لزم الأمر، فضلاً عن أنني أستمتع بذلك. أفضل هذا على الغياب لفترة طويلة. بالطبع، يبدو الأمر جنونياً؛ فقد لعبتُ بالأمس واليوم أيضًا. أنا في التاسعة عشرة من عمري، ولا أرى في ذلك مشكلة كبيرة. لم نناقش الأمر؛ فمهما كانت المدة التي يريد إشراكي فيها -سواء أراد ذلك أم لا- طالما أنني هنا، فأنا سعيد".
جدير بالذكر أن منافسات الدوري الأرجنتيني لا تتوقف غالبًا في التوقفات الدولية، كون المنتخب الأول يعتمد في الأساس على اللاعبين المحترفين، بجانب صعوبة تأجيل المباريات المحلية لفترة طويلة في ظل ضغط الروزنامة.