Getty Images
ترجمه
بن وايت يعود إلى منتخب إنجلترا! نجم أرسنال يستعد لخوض أول مباراة دولية له منذ أربع سنوات، حيث ينضم إلى هارفي بارنز في تشكيلة «الأسود الثلاثة»
تمت إضافة وايت إلى تشكيلة منتخب إنجلترا للمباريات الودية في شهر مارس
تم استدعاء مدافع أرسنال وايت للانضمام إلى منتخب إنجلترا إلى جانب بارنز، بعد أن اضطر توخيل إلى اختيار بديلين لإيزي وكوانسا إثر تعرضهما للإصابة. وسيحظى اللاعبان الجديدان الآن بفرصة لإثبات جدارتهما للحصول على مكان في تشكيلة منتخب إنجلترا لبطولة كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية، حيث من المقرر أن يمنح توخيل فرصًا للاعبين الاحتياطيين خلال المباراتين.
- AFP
مدافع أرسنال ينهي غيابه عن المنتخب الوطني
كان مسار وايت على الصعيد الدولي معقدًا. فقد تم اختياره ضمن تشكيلة المنتخب لبطولة يورو 2020 وكأس العالم 2022، لكنه لم يشارك في أي من البطولتين. وغادر اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا قطر لأسباب شخصية، وكشف المدرب السابق غاريث ساوثغيت لاحقًا أن نجم برايتون السابق قد طلب عدم إدراجه في قائمة المرشحين، وسط تكهنات تشير إلى حدوث خلاف بينه وبين مساعد المدرب ستيف هولاند.
بارنز يستعد لفرصة جديدة بعد رفضه الانضمام إلى منتخب اسكتلندا
كما كان وضع بارنز الدولي موضوعًا ساخنًا. فقد خاض نجم ليستر سيتي السابق مشاركته الوحيدة مع منتخب إنجلترا كبديل في عام 2020 خلال الفوز 3-0 على ويلز. ونظرًا لأن تلك المباراة كانت ودية، لا يزال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مؤهلاً للعب مع منتخب اسكتلندا، الذي كان يسعى إلى ضمه في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، أكد مدرب اسكتلندا ستيف كلارك في فبراير أن بارنز ليس لديه أي رغبة في تغيير انتماءاته، قائلاً: "سيركز هارفي على محاولة اللعب مع إنجلترا" وأنه "لا داعي لأن يسألني أحد أو يسأل هارفي عن هذا الأمر بعد الآن".
سيحظى بارنز الآن بفرصة لإقناع توخيل في معسكر مارس، حيث يسعى للفوز بمكان في تشكيلة كأس العالم. ومع ذلك، يواجه منافسة شديدة على المكان من لاعبي الجناح الآخرين، حيث يأمل كل من بوكايو ساكا وماركوس راشفورد وجارود بوين وأنطوني جوردون ونوني مادويكي في ركوب الطائرة المتجهة إلى أمريكا الشمالية.
- Getty Images Sport
تم استدعاء وايت قبل ألكسندر-أرنولد
كان استبعاد الظهير الأيمن لريال مدريد، ترينت ألكسندر-أرنولد، أحد أبرز المواضيع التي أثارت الجدل عندما أعلن توخيل لأول مرة عن تشكيلة منتخب إنجلترا لشهر مارس. فقد عانى نجم ليفربول السابق من مسيرة متقطعة على الصعيد الدولي، وتم تجاهله مرة أخرى عقب انسحاب كوانسا، حيث حظي وايت بفرصة خوض أول مباراة دولية له مع إنجلترا منذ أربع سنوات بدلاً منه.
ونشر اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً رسالة على حسابه على إنستغرام بعد مشاركته في فوز ريال مدريد 3-2 على أتلتيكو مدريد يوم الأحد، حيث أشار البعض إلى أن تعليقه "مدريد. ولا شيء غيرها" كان بمثابة انتقاد موجه إلى توخيل بعد استبعاده.
الظهير الأيمن هو أحد أكثر المراكز تنافسية في تشكيلة إنجلترا الحالية، حيث لعب فيه لاعبون مثل جيد سبنس وكوانسا وقائد تشيلسي ريس جيمس خلال فترات التوقف الدولية الأخيرة.