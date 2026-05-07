برسالة طريفة و"قلب مكسور" .. بن هاربورج يحقد على رئيس الهلال قبل نهائي كأس الملك!

واستكمالًا لتفاعله مع الجماهير، قال مالك نادي الخلود، إنه تعلم كيفية ارتداء الثوب والبشت السعودي بأفضل طريقة، فيما وجه استفتاءً جماهيريًا، إذا ما كان الظهور الأفضل له في نهائي كأس الملك، بارتداء الثوب والبشت، أم "بدلة" عادية؟

وكان بن هاربورج، قد أثار جدلًا كبيرًا، بعدما أطلق استفتاءً قبل أيام، بعد تلقيه العديد من المطالبات، حول نسبة توزيع المقاعد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، من أجل منح النسبة المخصصة للخلولد، لجماهير نادي الهلال.

ورغم أن اللائحة التنظيمية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، تنص على منح نسبة 50% لكل طرف من النهائي، بشأن الحضور الجماهيري، إلا أنه يمكن تغيير النسبة حال الاتفاق بين الطرفين، أو حال عدم نفاد تذاكر أي من الطرفين قبل 24 ساعة من بداية المباراة النهائية، ففي هذه الحالة، يحق للاتحاد السعودي، فتح المدرجات للحجز للطرف الآخر.

ويحق لاتحاد الكرة أيضًا، بيع تذاكر المباراة والحصول على العائد كاملًا من بيعها، على أن يُعطى كل نادٍ في هذه الحالة، 11 تذكرة منصة ذهبية و50 تذكرة موحدة.

الجدير بالذكر أن استفتاء بن هاربورج حول نسبة الحضور الجماهيري، قد شهدت مشاركة أكثر 86 ألف صوت، عبر حسابه على منصة (إكس)، حيث جاءت المطالبة بإعطاء الهلال النسبة الكاملة، بنسبة 61.8%، مقابل 38.2% لخيار "لا تعطيهم وأنا بحضر للخلود".