وقد حصل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على إجازة خاصة من معسكر «الشياطين الحمر» في الولايات المتحدة للسفر إلى لندن لحضور ولادة ابنه.
بعد جدل إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي وولادة نجله الأول .. طبيب بلجيكا يكشف تطورات حالة جيريمي دوكو وموعد عودته إلى أمريكا
عضو جديد ينضم إلى عائلة دوكو
أكد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يوم الإثنين أن دوكو وزوجته شيرين احتفلا بميلاد طفلهما الأول، وهو صبي أُطلق عليه اسم برايز. وقد سُمح لنجم مانشستر سيتي بمغادرة معسكر تدريب المنتخب الوطني قبل وقت قصير من مباراة بلجيكا مع إيران في دور المجموعات، ليكون حاضراً في هذه اللحظة التاريخية.
وأصدر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم (RBFA) بياناً أكد فيه الخبر، قائلاً: «تلقى جيريمي رسالة أمس، قبل المباراة، تفيد بأن الولادة وشيكة. وبالتشاور مع الطاقم الطبي لـ"الشياطين الحمر"، تقرر منحه فرصة مؤقتة للانضمام إلى زوجته في لندن».
- AFP
شهادة طبية للرحلة القصيرة
كان مشاركة دوكو في المباراة ضد إيران موضع شك بالفعل بسبب إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي أبعدته عن حصص التدريب في لوس أنجلوس. ومع ذلك، أوضح طبيب الفريق إبراهيم هاسين أن الحالة الصحية للاعب لم تمنعه من السفر عبر المحيط الأطلسي لدعم شريكته أثناء المخاض.
وأكد هاسين قائلاً: "نظرًا لأنه كان يتلقى بالفعل الجرعة المعدلة من الدواء منذ عدة أيام، فقد تمكن من السفر دون أي مخاطر طبية ليكون مع عائلته خلال هذه اللحظة الخاصة".
زأضاف: "سارت الأمور على ما يرام، والأم والأب والابن في حالة ممتازة. وسيعود جيريمي للانضمام إلى المجموعة في سياتل غدًا مساءً".
التغلب على الجدل الخارجي
لم يخلو قرار دوكو بمغادرة الفريق في منتصف البطولة من منتقديه. فقد كان الجناح قد أعرب سابقًا عن رغبته في التواجد عند ولادة طفله، الأمر الذي أدى إلى جدل ساخن في وسائل الإعلام. والجدير بالذكر أن إحدى المذيعات واجهت ردود فعل عنيفة بعد أن أشارت إلى أن الآباء «عديمو الفائدة» أثناء الولادة، وأن كأس العالم يجب أن يحظى بالأولوية.
أثارت تلك التعليقات ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع القناة إلى إصدار اعتذار علني وتعليق عمل المذيعة. وعلى الرغم من هذه الضجة، ظل دوكو مركزاً على مسؤولياته الشخصية والمهنية، كما يتضح من المنشور المليء بالفرح الذي نشره عقب وصول طفله برايز.
- AFP
مباراة حاسمة في نيوزيلندا تلوح في الأفق
كان أداء منتخب بلجيكا على أرض الملعب مصدر إحباط للجماهير بعد تعادلين في أول مباراتين أمام مصر وإيران. وقد تعادل «الشياطين الحمر» سلبياً مع إيران في آخر مباراة خاضوها، وهي نتيجة دفعت وسائل الإعلام البلجيكية إلى التساؤل عن اللمسة الإبداعية للفريق في غياب جناحهم النجم.
ومن المتوقع أن ينضم دوكو مجدداً إلى تشكيلة رودي جارسيا في سياتل يوم الثلاثاء. وتأتي عودته في وقت حرج، حيث يتعين على بلجيكا تحقيق الفوز على نيوزيلندا يوم الجمعة لضمان تأهلها إلى دور الـ32 وإبقاء أحلامها في كأس العالم حية.