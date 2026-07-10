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Nino Duit

بلجيكا تستعيد نجمها المصاب ضد إسبانيا .. وسبورتنج لشبونة يمنع مشاركته!

كأس العالم
بلجيكا
سبورتنج لشبونة
زينو ديباست
إسبانيا ضد بلجيكا
إسبانيا

وضع غريب وبيان لتفسير الأمر

كان زينو ديباست لاعباً أساسياً في مركز قلب الدفاع ضمن المنتخب البلجيكي خلال السنوات الماضية، لكن قبل انطلاق كأس العالم بفترة وجيزة، تعرض اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً لإصابة في عضلة الساق أثناء مشاركته مع فريقه سبورتنج لشبونة.

 ونظراً لأهميته بالنسبة للفريق واحتمال تعافيه خلال البطولة، قام المدرب رودي جارسيا باستدعائه إلى تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس العالم على الرغم من إصابته.

  • ماذا حدث؟

    غاب ديباست عن المباريات الأربع الأولى بالمونديال لكنه عاد في أواخر يونيو إلى التدريبات الجماعية، وعاد فعليًّا إلى القائمة في مباراة دور الـ16 ضد الولايات المتحدة (4-1). 

    وأثار ذلك في بلجيكا آمالًا بعودة ديباست في مباراة ربع النهائي ضد إسبانيا مساء الجمعة لكن، ومن الغريب، أن ذلك لم يتحقق بسبب رفض ناديه.

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  • الاتحاد البلجيكي يرفض تقييم نادي سبورتنج

    في بيان حصلت عليه، من بين آخرين، صحيفة «ذا أثليتيك» ووسائل إعلام بلجيكية، كتب الاتحاد: «لن يكون زينو ديباست متاحًا للمشاركة في ربع النهائي. فقد أبلغ ناديه، سبورتنج لشبونة، اللاعب بأنه لا يُعتبر لائقًا للعب من الناحية الطبية. ويختلف هذا التقييم عن تقييم الطاقم الطبي لـ«الشياطين الحمر» وكذلك عن تقييم الهيئات الطبية والتأمينية التابعة للفيفا».

    هذه مسألة غريبة للغاية، حيث إن القرار النهائي بشأن المشاركة في المباريات خلال البطولة يقع عادةً على عاتق الجهاز الفني والقسم الطبي للاتحاد المعني. ومن المرجح أن يبدأ ناثان نغوي وبراندون ميشيل مرة أخرى في خط الدفاع الوسطي في المباراة ضد إسبانيا.

    ومن المقرر أن يُعقد اجتماع آخر بين ممثلي النادي والاتحاد مباشرةً قبل المباراة المرتقبة في لوس أنجلوس، وذلك لتوضيح الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال تأهل الفريق. وإذا فازت بلجيكا بشكل مفاجئ على إسبانيا، فستنتظرها فرنسا في الدور نصف النهائي.

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