Goal.com
مباشر
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BEL-MKDAFP
Gabriele Stragapede

ترجمه

بلجيكا، قائمة اللاعبين المستدعيين لمباراتي الولايات المتحدة والمكسيك: أوبيندا ضمن القائمة، إلى جانب دي وينتر وسيلمايكرز، بالإضافة إلى لوكاكو ودي بروين

اختيارات المدرب للمباريات القادمة.

أصدرت بلجيكا قائمة اللاعبين المستدعين لخوض المباراتين اللتين ستخوضهما خلال فترة التوقف القادمة، وهما مباراتان وديتان مع اثنين من البلدان الثلاثة المنظمة لكأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الصيف: سيواجه «الشياطين الحمر» الولايات المتحدة أولاً ثم المكسيك في مباراتين وديتين.

اختار المدرب رودي غارسيا بعض اللاعبين المهمين من أكبر أندية الدوري الإيطالي: سيكون هناك روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين من نابولي، وكوني دي وينتر وأليكسيس سايليمايكرز من ميلان، وأخيراً لويس أوبيندا من يوفنتوس.

فيما يلي القائمة الكاملة للاعبين الذين اختارهم المدرب الفني للمنتخب البلجيكي.

  • القائمة الكاملة

    حراس المرمى: سين لامينز، ماتز سيلز، مارتن فانديفوردت.

    المدافعون: تيموثي كاستاني، زينو ديباست، ماكسيم دي كويبر، كوني دي وينتر، براندون ميشيل، توماس مونييه، ناثان نغوي، جواكين سيس، آرثر ثيات.

    لاعبو الوسط: كيفن دي بروين، ناثان دي كات، أمادو أونانا، نيكولاس راسكين، يوري تيلمانز، هانز فاناكن، أكسل فيتسل.

    المهاجمون: تشارلز دي كيتيلاري، جيريمي دوكو، ميكا جودتس، روميلو لوكاكو، دودي لوكباكيو، لويس أوبيندا، أليكسيس سيلمايكرز، لوكاس ستاسين، لياندرو تروسارد.

