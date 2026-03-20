بلجيكا، قائمة اللاعبين المستدعيين لمباراتي الولايات المتحدة والمكسيك: أوبيندا ضمن القائمة، إلى جانب دي وينتر وسيلمايكرز، بالإضافة إلى لوكاكو ودي بروين

أصدرت بلجيكا قائمة اللاعبين المستدعين لخوض المباراتين اللتين ستخوضهما خلال فترة التوقف القادمة، وهما مباراتان وديتان مع اثنين من البلدان الثلاثة المنظمة لكأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الصيف: سيواجه «الشياطين الحمر» الولايات المتحدة أولاً ثم المكسيك في مباراتين وديتين.

اختار المدرب رودي غارسيا بعض اللاعبين المهمين من أكبر أندية الدوري الإيطالي: سيكون هناك روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين من نابولي، وكوني دي وينتر وأليكسيس سايليمايكرز من ميلان، وأخيراً لويس أوبيندا من يوفنتوس.

فيما يلي القائمة الكاملة للاعبين الذين اختارهم المدرب الفني للمنتخب البلجيكي.