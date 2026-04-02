"بكيت بعد المباراة": جانلويجي دوناروما يتحدث في منشور عاطفي بعد خروجه المرير من كأس العالم

خاطب حارس مرمى المنتخب الإيطالي جيانلويجي دوناروما مشجعي "المنتخب الأزرق" في منشور عاطفي على إنستغرام عقب خسارة فريقه في تصفيات كأس العالم أمام البوسنة والهرسك.
"بعد المباراة، بكيت. بكيت لأنني كنت محبطًا للغاية لعدم تمكني من الوصول بإيطاليا إلى المكانة التي تستحقها. بكيت لأنني حزين للغاية، تمامًا مثل فريق الأزوري بأكمله، الذي أفتخر بكوني قائده. وأعلم أنكم، مشجعو منتخبنا الوطني، تشعرون بنفس الشعور"، كتب نجم مانشستر سيتي.
منذ يوم الثلاثاء، أصبح من المؤكد أن المنتخب الإيطالي لن يشارك في نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. في المباراة النهائية من التصفيات، خسر فريق المدرب جينارو جاتوزو بركلات الترجيح بنتيجة 1-4 أمام البوسنة والهرسك. وبذلك، تعود آخر مشاركة لإيطاليا في كأس العالم إلى ما يقرب من اثني عشر عامًا - في نهائيات 2014 في البرازيل.
يُظهر دوناروما روحاً قتالية رغم خيبة الأمل، ويوجه نداءً يبعث على الأمل إلى المشجعين: "صحيح أن الكلمات لم تعد تجدي نفعاً الآن. لكن هناك شيء أشعر به بقوة، وأود أن أشاركه معكم: بعد هذه الخيبة الكبيرة، علينا أن نستمد الشجاعة لبدء فصل جديد. وهذا يتطلب الكثير من القوة والشغف والإيمان. آمنوا بذلك دائماً؛ فهذه هي القوة الدافعة للتقدم."
الحياة تكافئ أولئك "الذين يبذلون كل ما في وسعهم دون تردد. وهنا بالضبط يجب أن نبدأ من جديد. معًا. مرة أخرى. لإعادة إيطاليا إلى المكان الذي تنتمي إليه"، تابع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.
وبالتالي، لا يزال دوناروما، الذي توج بطلاً لأوروبا مع إيطاليا عام 2021، ينتظر مشاركته الأولى في كأس العالم. كما تسبب نجم مانشستر سيتي في ضجة كبيرة خلال مباراة البوسنة والهرسك، عندما مزق ورقة الملاحظات الخاصة بحارس المرمى البوسني نيكولا فاسيلي من نادي سانت باولي أثناء ركلات الترجيح - مما أدى إلى مشادة قصيرة. بعد ذلك، وجه موقع SportsSport البوسني الرياضي انتقادات حادة لدوناروما: "هذا الرجل عار على كرة القدم: خطوة دوناروما غير المسبوقة وغير العادلة في ركلات الترجيح!"
جانلويجي دوناروما: الإحصائيات في موسم 2025/2026
الألعاب
36
الأهداف التي استقبلها
36
مباريات دون استقبال أهداف
14
دقائق اللعب
3,240