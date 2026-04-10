بلغت الضغوط المحيطة بالمدرب الهولندي ذروتها بعد الهزيمة 2-0 أمام باريس سان جيرمان، التي جعلت طموحات ليفربول الأوروبية معلقة بخيط رفيع، وذلك في أعقاب الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي بنتيجة 4-0 على يد مانشستر سيتي، وتعثر الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون. ومع ذلك، وعلى الرغم من الضجة الخارجية المتزايدة والتكهنات المتصاعدة حول مستقبله، يظل مدرب ليفربول مصراً على أنه يحظى بالدعم الكامل من إدارة أنفيلد.

"أكرر نفسي كثيرًا، لكنني قلت مرارًا وتكرارًا إنني أشعر بدعم كبير، ليس فقط من الملاك ومن ريتشارد [هيوز، المدير الرياضي] ومايكل [إدواردز، المدير التنفيذي]، بل أشعر بدعم كبير منهم أيضًا"، قال سلوت للصحفيين قبل مواجهة فولهام. يبدو أن ثقته في محلها، حيث تشير التقارير إلى أن كبار المسؤولين في FSG لا يزالون ملتزمين تمامًا بالسماح له بمواصلة إعادة بناء أنفيلد.