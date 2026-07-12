بفضل بيلينجهام .. ريال مدريد يكسر رقم بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان القياسي في كأس العالم

وبتحقيق هذا الرقم القياسي، أصبح خط هجوم «الملكي» الآن وحده في صدارة قائمة الأرقام القياسية التاريخية. فمن خلال تسجيله 19 هدفًا في البطولة، لم يكتفِ ريال مدريد بتجاوز الرقم القياسي الذي سجله النادي المجري الأسطوري «هونفيد بودابست» في عام 1954 فحسب.

في ذلك الوقت، سجل هذا النادي المجري الذي اشتهر بتخريج المواهب، ما مجموعه 18 هدفاً، وذلك بفضل الأهداف الأحد عشر التي سجلها ساندور كوتشيس، هداف البطولة آنذاك.

وقد ظل هذا الرقم القياسي البالغ 18 هدفاً، الذي سجله لاعبو نادٍ واحد، صامداً على مدى عقود، قبل أن يتم معادلته مرتين في تاريخ كأس العالم الحديث. ففي بطولة عام 2014، كان نادي بايرن ميونيخ هو المسؤول الرئيسي عن تحقيق هذا الرقم القياسي.

في ذلك الوقت، كان المهاجم توماس مولر، بخمسة أهداف، اللاعب الأكثر تهديفاً في صفوف البطل الألماني الذي حصد لقب كأس العالم.