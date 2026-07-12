سجل جود بيليجهام هدفين ليقود إنجلترا لتحقيق الانتصار على النرويج بنتيجة 2-1 فجر الأحد بربع نهائي كأس العالم، رقم ساعد ناديه ريال مدريد في أن يتخطى بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في سلم الأندية التي سجل لاعبيها أكبر عدد من الأهداف بالبطولة العالمية.
بفضل بيلينجهام .. ريال مدريد يكسر رقم بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان القياسي في كأس العالم
هدافو ريال مدريد في كأس العالم
يحتل بيلينجهام المركز الثاني في قائمة هدافي ريال مدريد في كأس العالم، برصيد ستة أهداف حتى الآن. ويتصدر هذا الترتيب النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل ثمانية أهداف لصالح منتخب بلاده حتى الآن.
ويلي هذا الثنائي لاعبان خرجا بالفعل من البطولة مع منتخبيهما: البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سجل أربعة أهداف، والموهبة التركية البارزة أردا جولر، الذي سجل هدفاً واحداً لصالح تركيا في مرحلة المجموعات، ليصبح المجموع 19 هدفًا للاعبي الملكي في النسخة الحالية لكأس العالم.
- AFP
من كان يحمل الرقم القياسي سابقًا؟
وبتحقيق هذا الرقم القياسي، أصبح خط هجوم «الملكي» الآن وحده في صدارة قائمة الأرقام القياسية التاريخية. فمن خلال تسجيله 19 هدفًا في البطولة، لم يكتفِ ريال مدريد بتجاوز الرقم القياسي الذي سجله النادي المجري الأسطوري «هونفيد بودابست» في عام 1954 فحسب.
في ذلك الوقت، سجل هذا النادي المجري الذي اشتهر بتخريج المواهب، ما مجموعه 18 هدفاً، وذلك بفضل الأهداف الأحد عشر التي سجلها ساندور كوتشيس، هداف البطولة آنذاك.
وقد ظل هذا الرقم القياسي البالغ 18 هدفاً، الذي سجله لاعبو نادٍ واحد، صامداً على مدى عقود، قبل أن يتم معادلته مرتين في تاريخ كأس العالم الحديث. ففي بطولة عام 2014، كان نادي بايرن ميونيخ هو المسؤول الرئيسي عن تحقيق هذا الرقم القياسي.
في ذلك الوقت، كان المهاجم توماس مولر، بخمسة أهداف، اللاعب الأكثر تهديفاً في صفوف البطل الألماني الذي حصد لقب كأس العالم.
سجل لاعبو باريس سان جيرمان 18 هدفًا في كأس العالم 2022
وبعد ثماني سنوات، في كأس العالم 2022، سجل باريس سان جيرمان، بطل فرنسا آنذاك، 18 هدفًا بالضبط في البطولة. وقد استفاد باريس سان جيرمان بشكل كبير من وجود مبابي وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوفه، وهما أفضل هدافي البطولة بفارق كبير.
وقد حصد مبابي آنذاك «الحذاء الذهبي» بثمانية أهداف، بينما قاد ميسي المنتخب الأرجنتيني إلى اللقب بتسجيله سبعة أهداف. والآن، تجاوز لاعبو النادي الإسباني صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب هذه المنافسة المرموقة.
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