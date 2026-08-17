يواجه آرسنال قرارًا حاسمًا في سوق الانتقالات خلال الأسابيع الأخيرة من النافذة الصيفية، حيث جدد ريال مدريد اهتمامه بمارتن زوبيميندي. ويستعد العملاق الإسباني لاختبار عزيمة "الجانرز" بعد أن وافق المدرب جوزيه مورينيو على التحرك لضم لاعب الارتكاز المخضرم.
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بفرمان من مورينيو.. ريال مدريد يجهز ضربة مفاجئة لخطف نجم آرسنال
ريال مدريد يجدد اهتمامه بزوبيميندي
يواجه آرسنال حاليًا قرارًا ضخمًا في سوق الانتقالات خلال الأسابيع الأخيرة من النافذة الصيفية. فقد أعاد "لوس بلانكوس" إحياء مساعيه الجادة للتعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي الإسباني زوبيميندي.
ووفقًا لشبكة "تيم توك"، منح مورينيو موافقته التامة على التحرك المحتمل لضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا. ويرى التكتيكي البرتغالي أن نجم آرسنال خيار جذاب للغاية لتعزيز مركز خط الوسط المدافع. وقد جرت بالفعل اتصالات أولية بخصوص هذه الصفقة المدوية. علاوة على ذلك، أفادت التقارير أن ممثلي زوبيميندي أشاروا إلى أن اللاعب سيكون مهتمًا بشدة بفرصة الانضمام إلى مدريد.
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تقارير متضاربة حول الرحيل المحتمل
في حين أن آرسنال لا يدفع لاعب خط الوسط الموهوب بشكل نشط لمغادرة النادي، تزعم التقارير أنهم سيدرسون بجدية العرض المناسب. ويعتقد ريال مدريد بقوة أن فرصة غير متوقعة قد لاحت لإغراء زوبيميندي بالعودة إلى وطنه.
ومع ذلك، هناك معلومات متضاربة حول رغبة آرسنال النهائية في الموافقة على البيع. فقد ذكرت صحيفة "ذا صن" أن المدرب ميكيل أرتيتا يريد بشدة الاحتفاظ بزوبيميندي، مما يضمن أن عرضًا استثنائيًا فقط هو ما سيغير موقفهم الحازم. وإذا ضغط زوبيميندي نفسه بقوة من أجل انتقال مربح إلى مدريد، فسيواجه أرتيتا بلا شك قرارًا صعبًا في الأسابيع المقبلة.
المنافسة تغذي شائعات الانتقال
لعب زوبيميندي دورًا بالغ الأهمية في تتويج آرسنال المذهل بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي. ومع ذلك، أصبح مركزه الأساسي أقل يقينًا بعد الوصول الأخير لبرونو جيمارايش من نيوكاسل يونايتد مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.
ومع التنافس الشرس بين ديكلان رايس، ومارتن أوديجارد، وميكيل ميرينو، وجيمارايش على حجز مكان في وسط الملعب، يمتلك آرسنال حاليًا عمقًا هائلاً في خط الوسط. وعلى الرغم من هذه المنافسة الشديدة، فإن السماح للاعب متوج بكأس العالم بالرحيل بعد موسم واحد فقط يمثل مقامرة كبيرة.
وتأتي اهتمامات مدريد المتجددة بشكل ملحوظ بعد فشل النادي في التعاقد مع رودري. ويريد مورينيو فرض سيطرة أكبر على خط الوسط، وقد يصبح زوبيميندي حيويًا بشكل متزايد لخططهم إذا غادر إدواردو كامافينجا ملعب سانتياجو برنابيو.
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آرسنال يمتلك قوة تفاوضية كاملة
من وجهة نظر الجانرز، لا يوجد أي ضغط مالي على الإطلاق لقبول عرض متواضع خلال فترة الانتقالات هذه. لا يزال زوبيميندي مرتبطًا بعقد طويل الأمد ومربح، مما يمنح النادي اللندني سيطرة كاملة على أي مفاوضات مستقبلية.
يدافع الجانرز بشراسة عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي نالوه بشق الأنفس بينما يسعون بقوة نحو المجد في دوري أبطال أوروبا. بيع عضو حاسم في الفريق لمجرد أن العمق الإجمالي قد تحسن سيعمل بشكل كبير ضد هذا الطموح النخبوي.
لذلك، يجب على "لوس بلانكوس" تقديم عرض ضخم يتجاوز بكثير استثمار آرسنال الأصلي لجعل الصفقة جديرة بالاهتمام. وما لم يقدم فريق مورينيو الطموح عرضًا استثنائيًا، فإن الاحتفاظ بزوبيميندي يظل أولوية قصوى للنادي الإنجليزي.
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