بفرمان من مورينيو.. ريال مدريد يجهز ضربة مفاجئة لخطف نجم آرسنال

يواجه آرسنال حاليًا قرارًا ضخمًا في سوق الانتقالات خلال الأسابيع الأخيرة من النافذة الصيفية. فقد أعاد "لوس بلانكوس" إحياء مساعيه الجادة للتعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي الإسباني زوبيميندي.

ووفقًا لشبكة "تيم توك"، منح مورينيو موافقته التامة على التحرك المحتمل لضم اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا. ويرى التكتيكي البرتغالي أن نجم آرسنال خيار جذاب للغاية لتعزيز مركز خط الوسط المدافع. وقد جرت بالفعل اتصالات أولية بخصوص هذه الصفقة المدوية. علاوة على ذلك، أفادت التقارير أن ممثلي زوبيميندي أشاروا إلى أن اللاعب سيكون مهتمًا بشدة بفرصة الانضمام إلى مدريد.