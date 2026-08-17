صفقة مجانية مثالية.. نجم ريال مدريد "الراحل" يشعل الصراع بين عملاقي الدوري الإيطالي!

كثف نادي نابولي من مساعيه للتعاقد مع داني سيبايوس، حيث قدم عرضاً رسمياً للاعب وسط ريال مدريد السابق عقب رحيله عن العاصمة الإسبانية. ويحظى اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، والذي أصبح لاعباً حراً، باهتمام من يوفنتوس ونادي صباه ريال بيتيس، إلا أن كتيبة المدرب ماسيميليانو أليجري تضغط بقوة الآن لحسم الصفقة سريعاً.
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البارتينوبي يطرح عرضاً للتعاقد
أفادت تقارير بأن نابولي قد قدم عرضاً رسمياً لممثلي سيبايوس، في إطار سعيه لتعزيز خط وسط أليجري قبل انطلاق الموسم الجديد. ووفقاً لموقع "سبورتال"، تحرك البارتينوبي بسرعة لاستغلال إتاحة الدولي الإسباني بعد إسدال الستار على فترته الطويلة مع ريال مدريد. ورغم تواصل صانع الألعاب البالغ من العمر 30 عاماً مع ناديه الأم ريال بيتيس، إلا أن النادي الإيطالي يضغط بقوة لإقناعه بمواصلة مسيرته في الدوري الإيطالي.
- Getty Images Sport
مراقبة من الغريم في تورينو
ويضيف التقرير أن مساعي نابولي تخضع لمراقبة دقيقة من منافسه المحلي يوفنتوس، الذي فكر في ضم صانع الألعاب الإسباني الصيف الماضي ولا يزال يحتفظ باهتمام نشط بموقفه. ومع ذلك، لا يُعد سيبايوس أولوية قصوى في الوقت الحالي لإدارة البيانكونيري، مما يخلق فرصة ذهبية لفريق مدينة نابولي لأخذ الأسبقية في سباق الانتقالات قبل أن يعقد المنافسون المفاوضات بعروض ملموسة من جانبهم.
صفقة مجانية تناسب الوضع المالي
تتوافق هذه المساعي مع طموحات نابولي للمنافسة على عدة جبهات محلية وأوروبية تحت قيادة أليجري. وبعد أن صقل مهاراته في أكاديمية بيتيس قبل انتقاله إلى مدريد في عام 2017، فإن السجل الحافل لسيبايوس على مستوى النخبة الأوروبية يجعله اسماً مثالياً لضخ الهدوء، والتحكم التكتيكي، والرؤية الإبداعية في "غرفة محركات" البارتينوبي.
كما أن تأمين لاعب من طينته في صفقة انتقال حر يوفر دفعة مالية كبرى، مما يتيح للنادي تعزيز عمق الفريق الأول بشكل كبير دون المساس بالاستقرار المالي للميزانية قبل انطلاق موسم شاق.
- Getty Images Sport
الرد على العقد يحدد المستقبل
قد يحدث انفراج سريع في المفاوضات إذا قبل معسكر سيبايوس الشروط المطروحة حالياً على الطاولة. في غضون ذلك، يضع نابولي اللمسات الأخيرة على استعداداته لانطلاق مشواره في الدوري الإيطالي لموسم 2026-27 برحلة لمواجهة جنوى يوم السبت المقبل. ويحرص أليجري على حسم الصفقة سريعاً، لضمان اندماج لاعب الوسط المخضرم قبل أن يتزايد زخم جدول المباريات المزدحم.
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