صفقة مجانية مثالية.. نجم ريال مدريد "الراحل" يشعل الصراع بين عملاقي الدوري الإيطالي!

تتوافق هذه المساعي مع طموحات نابولي للمنافسة على عدة جبهات محلية وأوروبية تحت قيادة أليجري. وبعد أن صقل مهاراته في أكاديمية بيتيس قبل انتقاله إلى مدريد في عام 2017، فإن السجل الحافل لسيبايوس على مستوى النخبة الأوروبية يجعله اسماً مثالياً لضخ الهدوء، والتحكم التكتيكي، والرؤية الإبداعية في "غرفة محركات" البارتينوبي.

كما أن تأمين لاعب من طينته في صفقة انتقال حر يوفر دفعة مالية كبرى، مما يتيح للنادي تعزيز عمق الفريق الأول بشكل كبير دون المساس بالاستقرار المالي للميزانية قبل انطلاق موسم شاق.