كان شمادتكي، الذي كان قد ساهم في تشكيل أكثر الفترات نجاحًا في تاريخ النادي الحديث بين عامي 2009 و2013، قد عاد للتو إلى كرة القدم الاحترافية الألمانية في ليلة عيد الميلاد عام 2025. وقد تولى المدرب البالغ من العمر 62 عامًا منصبه في 1 يناير خلفًا لماركوس مان، الذي انتقل إلى نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي. وكان عقده في الأصل ساريًا حتى 28 فبراير 2029.

في فترة ولاية شمادتكي الأولى مع نادي 96، أنهى النادي موسم الدوري الألماني 2010/2011 في المركز الرابع، كما لعب الفريق في الدوري الأوروبي في العامين التاليين. بعد رحيله، عمل شمادتكي في نادي 1. FC كولونيا ونادي VfL فولفسبورغ، وقبل توليه منصبه الثاني في هانوفر، شغل منصب المدير الرياضي لنادي ليفربول حتى فبراير 2024.