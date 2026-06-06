AFP
بعد 7 ساعات احتجاز .. الكشف عن سبب أزمة أيمن حسين في أمريكا
ماذا حدث؟
وذكرت وكالة "شفق نيوز" العراقية أن رحلة بعثة المنتخب العراقي واجهت مشكلة عند الوصول إلى مطار شيكاغو بعدما احتجزت سلطات الهجرة الأمريكية في مطار شيكاغو النجم أيمن حسين لساعات عدة لإجراءات تتعلق بالتحقيق والتدقيق.
وأضافت الوكالة أن أيمن حسين غادر المطار بعد انتهاء جميع الإجراءات الرسمية والتحقيق معه، وذلك عقب احتجاز استمر نحو سبع ساعات وتأخره عن بقية البعثة.
ما السبب؟
صحيفة "الخليج" نقلت عن مصدر بالمنتخب العراقي كواليس ما حدث مع هداف المنتخب: "بعثة المنتخب العراقي حاولت بكل الطرق مع السلطات الأمريكية الإفراج عن اللاعب، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، لتتوجه البعثة إلى مقر إقامتها بدونه".
وواصل المصدر: "اللاعب أيمن حسين، خرج من الحجز بعد أن أمضى 7 ساعات في التحقيق داخل مطار شيكاغو"، وبحسب التقرير، تشابه الأسماء بين اللاعب أيمن حسين واسم آخر هو السبب في اعتقاله والتحقيق معه.
العراق في كأس العالم
ويتواجد منتخب العراق في المجموعة التاسعة ببطولة كأس العالم، التي تضم السنغال، النرويج، وفرنسا، خلال المونديال الذي سيلعب خلال الفترة بين 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
ويلعب المنتخب ودية أخيرة على الأراضي الأمريكية ضد فنزويلا في ختام تحضيراته للمونديال، وذلك عقب تعادله الأخير الإيجابي ضد بطل أوروبا إسبانيا بهدف لكل جانب.