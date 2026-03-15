Italy U17 v Spain U17 - International FriendlyGetty Images Sport

بعد 26 موسمًا في الدوري الإيطالي، تعود تريستينا الآن إلى دوري الهواة قبل ست جولات من نهاية الموسم: فقد كانت خصم الـ23 نقطة قاتلة

بعد تسع سنوات متتالية في دوري الدرجة الثالثة، سيعود فريق «الألبارداتي» للعب في دوري الدرجة الرابعة

تاريخ وتقاليد ومواسم عديدة في قمة كرة القدم الإيطالية: لكن في تريست، يسود منذ سنوات عديدة جو مختلف ووضع متوتر بلغ ذروته اليوم بما يُعد أدنى نقطة وصلت إليها تريستينا، وهي الهبوط قبل ست جولات من نهاية الموسم إلى دوري الهواة بعد 9 سنوات متتالية في دوري الدرجة الثالثة.

ستة وعشرون عاماً في الدوري الإيطالي بين 1929-30 و1957-58 لفريق تريستينا الذي نجح في منتصف القرن العشرين في فرض نفسه كأحد أكثر الفرق شهرة في كرة القدم الإيطالية. ذكريات بعيدة بالنسبة لمشجعي فريولي القدامى الذين اضطروا اليوم، في ملعب نيريو روكو، إلى مواجهة الواقع. موسم معقد للغاية كان متوقعاً بعد خصم 23 نقطة بين عامي 2025 و2026.

  • هبوط متوقع

    تسير الأمور بشكل غير معتاد في المجموعة «أ» من دوري الدرجة الثالثة، حيث يبدو أن النتائج الرئيسية قد حُسمت بالفعل قبل ست جولات من نهاية الموسم. ففي حين أن فيتشنزا تتجه بخطى واثقة نحو دوري الدرجة الثانية، هناك على الجانب الآخر الوضع المأساوي لفريق تريستينا الذي ودّع اليوم دوري الدرجة الثالثة بعد تسع سنوات متتالية. 

    كانت كارثة تريستينا متوقعة، حيث ستنهي الموسم بخصم 23 نقطة بسبب مخالفات إدارية. مهمة مستحيلة لتريستينا التي كانت ستخوض على الورق تقريبًا مباريات التصفيات، لولا أن الواقع يقول إن النقاط التي حصدتها لا تتجاوز خمس نقاط قبل ست جولات من نهاية الموسم. الهزيمة اليوم بنتيجة 2-3 أمام برو فيرشيلي تحكم على الفريق بالعودة إلى دوري الهواة. 

  • العقوبة

    لتحليل التراجع التدريجي لفريق تريستينا، لا بد من العودة بالزمن إلى الوراء. بعد أن نجحت في الحفاظ على دوريها في مباريات الهبوط العام الماضي ضد برو باتريا، بدأت تريستينا الموسم الجديد وهي تواجه، حرفياً، جبلاً يتعين عليها تسلقه. بعد تخفيض عدد نقاط الخصم من تسع إلى سبع نقاط تم فرضها في الموسم الماضي ويجب قضاؤها في الموسم الحالي، تمت إحالة تريستينا في 31 يوليو عقب بلاغات من Co.Vi.So.C. وفي كلتا الحالتين، يعود السبب إلى المخالفات الإدارية التي ارتكبتها الإدارة السابقة للنادي والتي غادرت تريستي في بداية الموسم الحالي. إلى النقاط السبع، قرر المحكمة الاتحادية الوطنية إضافة 13 نقطة. ثم في أكتوبر، تمت إضافة النقاط الثلاث الأخيرة ليصبح المجموع 23 نقطة يجب خصمها.

  • المشاكل خارج الملعب

    لم تقتصر مشاكل تريستينا على النتائج الميدانية فحسب، بل نشأت خارج الملعب أيضًا. فقد أثر التغيير في ملكية النادي، الذي تزامن مع انطلاق الدوري، سلبًا على سوق الانتقالات الصيفية للفريق. فقد انسحبت الشركة الأمريكية LBK Capital من المشهد في سبتمبر، لتفسح المجال لمؤسسة Dogecoin أو House of Doge، مما جعل تريستينا تدخل التاريخ كأول نادٍ تملكه شركة متخصصة في العملات المشفرة. 

