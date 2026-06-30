بعد وفاة والده.. لحظة مؤثرة لرونالدو مع مدرب البرتغال!

أكد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم النبأ المحزن بوفاة مانويل ريبيرو، عن عمر يناهز 69 عامًا، وذلك قبل أيام قليلة من مباراة الفريق الحاسمة في دور الـ32 من كأس العالم ضد كرواتيا.

وأوقف فريق روبرتو مارتينيز استعداداته التكتيكية في فلوريدا لتقديم تكريم مؤثر على ملعب التدريب. ووقف اللاعبون جميعًا متشابكين بأذرعهم وحنوا رؤوسهم تضامنًا مع المدافع الأسطوري السابق، الذي غادر بعد ذلك معسكر التدريب في أمريكا الشمالية ليعود إلى وطنه حيث تنتظره عائلته الحزينة.











