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브렐 엠볼로 (Breel Embolo)Getty Images
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بعد هجومه على حسام حسن ومصر .. مدرب سويسرا يتهم التحكيم بالتسبب في الخسارة ضد الأرجنتين

كأس العالم
سويسرا
الأرجنتين ضد سويسرا
مورات ياكين
بريل إيمبولو

طرد إمبولو بموجب البروتوكول الجديد لنظام «فار» في مباراة الأرجنتين وسويسرا قرار أثار جدلاً واسعاً

بعد خروج سويسرا من نصف نهائي كأس العالم 2026، الذي خسرته بنتيجة 3-1 في الوقت الإضافي أمام الأرجنتين، أعرب المدرب مراد ياكين عن استيائه الشديد من بعض قرارات الحكم، مشدداً بشكل خاص على طرد بريل إمبولو، الذي اعتبره غير عادل.

وكان ياكين نفسه رفض اتهامات مدرب مصر حسام حسن للتحكيم بالتسبب في خسارة الفريق ضد الأرجنتين بالدور السابق، وقال بمؤتمره الصحفي وقتها تعقيبا على تصريحات لاعبي ومسؤولي مصر: "في المجمل الآن التحكيم وتقنية الفيديو يجعلون المباريات تدار بنزاهة وكل شيء يراجع، لا حاجة لحسم الأمور بعد المباريات بالكلام، فرصتك في الفوز وحسمه تكون في المباراة".

  • ماذا حدث؟

    سقط بريل إمبولو، بعد فترة وجيزة من تسجيل السويسريين هدف التعادل 1-1، إثر اصطدام مع لياندرو باريدس. وأصدر الحكم بينيرو بطاقة صفراء للاعب الوسط الأمريكي الجنوبي. لكن بعد ذلك، تدخل نظام الفيديو المساعد (VAR)، الذي أظهر أن اللاعب السويسري قد تظاهر بالسقوط قبل التلامس مع باريدس.

    البروتوكول الجديد ينص، في الواقع، على تدخل التكنولوجيا حتى في الحالات التي يمكن فيها تحديد تبادل العقوبات (حتى بين لاعبي فرق مختلفة) وحالات التمثيل.

    ولهذا السبب، تم استدعاء بينيرو إلى شاشة المراقبة، حيث تمكن من ملاحظة أن البطاقة الصفراء التي حصل عليها باريدس كانت غير عادلة تمامًا.

    توجه الحكم البرتغالي لإشهار البطاقة الصفراء في وجه إمبولو، الذي كان قد حصل بالفعل على بطاقة صفراء سابقة.


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  • ياكين لا يوافق على ذلك

    لكن ياكين، في مؤتمر صحفي، اعترض على ذلك بنبرة ظلت هادئة: «لم يكن هناك أي مبرر لتلك البطاقة الصفراء. لا أفهمها. كانت حالة بسيطة، وليست خطيرة. أخطأ الحكم في قراره، مما أضر بنا وقلب خطتنا في المباراة رأساً على عقب. كان ذلك القرار ببساطة غير معقول. أنا أختلف تماماً مع هذا القرار. كان هناك تلامس واضح ولا أفهم كيف توصل الحكم ونظام الفيديو المساعد (VAR) إلى هذا الاستنتاج. نشعر بأننا تعرضنا للظلم، لكن تهانينا للأرجنتين. لسويسرا كل الحق في أن تشعر بأنها تعرضت للظلم. الأرجنتين فريق رائع، لكن المباريات بهذه الأهمية لا ينبغي أبدًا أن تُحسم بسبب حوادث تحكيمية مثيرة للجدل إلى هذا الحد. لا أقول إن الأرجنتين كانت محظوظة. كانت مباراة مفتوحة ولعبها كلا الفريقين بشجاعة. لم يكن الكرة هو الفائز، بل عوقبنا بسبب خطأ تحكيمي. كانت تلك لحظة حاسمة بالنسبة للنتيجة. يمكننا أن نشكو، لكن عليّ أن أهنئ الأرجنتين. لا أريد أن أضيف أي شيء آخر".

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