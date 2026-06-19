بعد مناشدات مدرب إنجلترا .. فيفا يستجيب لطلب توخيل

بدا المدرب السابق لبايرن ميونيخ وإنجلترا الحالي توماس توخيل غاضبًا بشكل واضح من الترتيبات على خط التماس في استاد AT&T قبل فوز إنجلترا المثير بنتيجة 4-2 على كرواتيا.

ونظرًا لضرورة رفع سطح الاستاد بمقدار 1.2 متر لتوفير مساحة تتوافق مع معايير ملعب كرة القدم، فقد تأثرت المساحة الحيوية على خط التماس تأثرًا شديدًا. وأدى هذا القيد اللوجستي إلى حشر حوالي 50 من العاملين في وسائل الإعلام مباشرةً في مجال رؤية المدرب، مما حجب عنه تمامًا رؤية فريقه خلال لحظة عاطفية للغاية أثناء عزف النشيد الوطني.