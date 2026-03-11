بعد مانويل نوير، خبر سيئ آخر لبايرن ميونيخ! يبدو أن فترة غياب يوناس أوربيج قد تأكدت

وفقًا لمعلومات صحيفة Bild، يتوقع نادي بايرن ميونيخ توقفًا قسريًا لمدة ثمانية إلى عشرة أيام. والسبب في ذلك هو إصابة في الرأس تعرض لها أوربيغ يوم الثلاثاء خلال الفوز 6-1 في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو. بالإضافة إلى مباراة الدوري الألماني المهمة ضد باير ليفركوزن يوم السبت (14 مارس/15:30)، من المتوقع أن يغيب أيضًا عن مباراة الإياب ضد أتالانتا يوم الأربعاء المقبل (18 مارس/21:00).

اضطر أوربيغ إلى مغادرة الملعب قبل نهاية المباراة بوقت قصير بعد أن سجل أتالانتا الهدف السادس، مدعومًا من اثنين من المساعدين. قبل ذلك، اصطدم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بشدة مع نيكولا كرستوفيتش لاعب أتالانتا، قبل أن يسجل ماريو باساليتش الهدف الأخير من كرة مرتدة. أعلن رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ، يان-كريستيان دريسن، بعد المباراة الخبر السيئ: "جوناس في المستشفى، ومن المرجح أنه أصيب بارتجاج في المخ". كما قال مدير الرياضة ماكس إيبرل إن أوربيغ كان "مشوشًا بعض الشيء" و"يعاني الآن من صداع شديد بالطبع".