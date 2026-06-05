تضم التشكيلة ستة لاعبين يشاركون في مباراة كل النجوم للمرة الأولى. ويبرز من بين الوافدين الجدد الشاب زافيير جوزو، الذي ترددت شائعات عن انتقاله إلى أستون فيلا. كما تم اختيار سون للمرة الأولى، والذي كان من المتوقع أن يُختار لو كان قد انضم إلى الدوري في وقت أبكر من الصيف الماضي. ويكمل ماركانيتش، وشواكي، وكويبرز، ومبوكازي قائمة الوجوه الجديدة.

تم اختيار تيم ريم للانضمام إلى التشكيلة للمرة الثانية، لكنها المرة الأولى منذ 15 عامًا. كان قد انضم إلى التشكيلة في عام 2011 عندما كان يلعب مع فريق نيويورك ريد بولز.