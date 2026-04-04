بعد كابوس السوبر الإيطالي.. دي وينتر يتأهب لـ"الانتقام" من هويلاند في قمة نابولي وميلان!

الفارق مقارنة بمباراة نابولي وميلان في كأس السوبر، من وجهة النظر هذه، هو أمر واحد: دي وينتر ذلك لم يعد موجودًا. بمعنى أنه لم يعد هناك ذلك المدافع التائه، الذي كان يتلقى الضربات من هويلاند ويسقط أرضًا تقريبًا دون أي مقاومة.
تحسن كوني في الأشهر الأخيرة، واكتسب الثقة، وساعده اللعب كأساسي في التعود على قميص ميلان. وكذلك على دوره كقلب دفاع في خط دفاعي مكون من ثلاثة لاعبين، هو الذي لعب في أماكن متعددة خلال مسيرته، لكنه فنيًا تم جلبه من جنوى ليلعب كمدافع ثالث على يمين الوسط.
في شهر يناير، صرح أليجري بأن ميلان لن يبحث عن مدافع إضافي، في ظل وجود دي وينتر الذي يتطور مستواه. ورد اللاعب في مقابلة أجراها في فبراير مع صحيفة توتوسبورت: "الثقة في كرة القدم تصنع الفارق، وسماعها كلمات من مدربك، ثم عيشها في الواقع، يساعد كثيرًا".
مباراة واحدة تبرز على وجه التحديد: ديربي الغضب ضد إنتر ميلان في 8 مارس. فاز ميلان 1-0، واختفى بيو إسبوزيتو وبوني تمامًا عن المشهد. ساهم دي وينتر (KDW) في تقييد حركتهم، وقدم أداءً ممتازًا. لم يكن الأداء الوحيد، لكنه الأكثر أهمية لفهم كيف أصبح لاعب جنوى السابق الآن قادرًا على مواجهة حتى أفضل المهاجمين في الليالي الحاسمة حقًا: لقد تم تحذير هويلاند.