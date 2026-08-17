AFP
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بعد فوز لانس وسعود عبد الحميد.. انتقادات حادة لرابطة الأندية الفرنسية بسبب ملعب السوبر!
لانس يحرز اللقب وسط جدل حول الملعب
افتتح لانس موسمه بإحراز لقب كأس الأبطال بعد فوزه على باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0. وسجّل توفان الهدف الحاسم لفريق الدم والذهب، الذي تمكّن من الصمود رغم لعبه بنقص عددي لفترة طويلة.
لكن النتيجة طغى عليها تمامًا انتقادٌ حادٌّ وُجّه إلى رابطة كرة القدم الفرنسية بشأن تنظيم المباراة. فبينما يُفترض أن تُقام هذه المواجهة على أرض محايدة، اختارت الهيئة الحاكمة الفرنسية إقامتها على ملعب لانس، ستاد بولار-دوليليس.
- AFP
اختلال شديد في توازن الجماهير يثير موجة غضب عارمة
منح قرار استضافة المباراة على ملعب بولارت أفضلية ساحقة لصالح لانس في مواجهة باريس سان جيرمان. وبحسب Madein Foot، فقد امتلأ نحو 95 بالمئة من المدرجات بجماهير لانس، بينما اقتصر نصيب جماهير باريس سان جيرمان على 1850 تذكرة فقط في قسم الفريق الضيف.
وعكست الأجواء يوم المباراة مواجهة اعتيادية على أرض النادي الشمالي أكثر من كونها مباراة استعراضية على ملعب محايد.
كما زادت رابطة الدوري الفرنسي المحترف من حدة الجدل بإبقائها على الفقرات الترفيهية التقليدية الخاصة بلانس قبل المباراة وفي شوط الاستراحة طوال الحدث.
مؤسسة رابطة الدوري الفرنسي تحت المجهر والانتقادات الحادة
وجاء هذا الترتيب في تناقض صارخ مع نسخة 2023 من المسابقة بين باريس سان جيرمان وتولوز على ملعب حديقة الأمراء.
ففي تلك المناسبة، حرصت رابطة كرة القدم الاحترافية على تقديم مباراة محايد، وطبّقت توزيعًا صارمًا للجماهير بنسبة 50-50 بين مجموعتَي المشجعين.
ويأتي هذا الإخفاق التنظيمي الأخير بعد نحو عام من الخلافات السابقة التي أحاطت بمباراة مؤجلة بين باريس سان جيرمان ولانس.
كما ذكر التقرير نفسه أن رئيس رابطة كرة القدم الاحترافية فينسنت لابرون ورئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي كانا غائبين بشكل لافت عن ملعب بولارت.
- AFP
ماذا يحدث بعد ذلك؟
وبينما يحتفل لانس بانتصاره على باريس سان جيرمان، ستظل تداعيات تنظيم المباراة تُلقي بظلالها على رابطة كرة القدم الفرنسية المحترفة.
فقد أعاد قرار تجاوز قواعد الملاعب المحايدة إشعال الجدل حول إدارة المسابقات المحلية ونزاهتها.
وتواجه الهيئة الحاكمة الآن ضغوطًا متزايدة لمعالجة اختيارها للملعب المضيف في النسخ المقبلة.
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