افتتح لانس موسمه بإحراز لقب كأس الأبطال بعد فوزه على باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0. وسجّل توفان الهدف الحاسم لفريق الدم والذهب، الذي تمكّن من الصمود رغم لعبه بنقص عددي لفترة طويلة.

لكن النتيجة طغى عليها تمامًا انتقادٌ حادٌّ وُجّه إلى رابطة كرة القدم الفرنسية بشأن تنظيم المباراة. فبينما يُفترض أن تُقام هذه المواجهة على أرض محايدة، اختارت الهيئة الحاكمة الفرنسية إقامتها على ملعب لانس، ستاد بولار-دوليليس.