بعد فشل صفقة ماكس كروسبي الضخمة: فريق بالتيمور رافينز يبرم صفقة ضخمة ويحصل على نجم دفاعي

بعد فشل صفقة ماكس كروسبي، يبدو أن فريق بالتيمور ريفنز قد وجد بسرعة بديلاً لمعالجة مشكلة تمرير الكرة. وفقاً لما أورده آدم شيفتر، المطلع على شؤون دوري كرة القدم الأمريكية، فإن الفائز بكأس السوبر بول لعام 2012 سيحصل بدلاً من ذلك على تري هندريكسون من فريق سينسيناتي بنغلز، المنافس في نفس القسم، وهو أيضاً نجم بارز في الدوري.
وفقًا للتقرير، اتفق فريق Ravens و Hendrickson على عقد مدته أربع سنوات بقيمة 112 مليون دولار. انتهى عقد Hendrickson مع فريق Bengals بعد انتهاء الموسم. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، كان فريق Bengals قد فكر في منحه علامة الامتياز، لكنه قرر في النهاية عدم القيام بذلك. وقد ودّع Hendrickson بالفعل مشجعي Cincinnati على Instagram.
في الموسم الماضي، شارك هندريكسون في سبع مباريات فقط مع سينسيناتي بسبب الإصابة، لكنه تمكن من تحقيق 4.0 ساكس. ومع ذلك، عندما يكون لائقًا بدنيًا، فإنه بلا شك أحد أفضل لاعبي الدفاع في الدوري. كان هذا المجال بالذات هو الذي واجه فيه فريق رافينز مشاكل مؤخرًا، حيث احتل المركز الثالث من القاع في إحصائيات الساكس لعام 2025 بـ 30 ساكس فقط.
خلال تسع سنوات من مسيرته الاحترافية في دوري كرة القدم الأمريكية، تم اختيار هندريكسون أربع مرات للمشاركة في مباراة البرو بول. في عام 2024، تصدر الدوري بـ 17.5 كيسًا، وتم اختياره أيضًا للعب في الفريق الأول All-Pro.
بسبب الفحص الطبي: صفقة كروسبي فشلت في اللحظة الأخيرة
في البداية، كان لدى بالتيمور خطة مختلفة تمامًا. فقد اتفقت الفرانشايز بالفعل مع لاس فيغاس رايدرز على صفقة تبادل لـ ماكس كروسبي - مقابل حصول رايدرز على اختيارين في الجولة الأولى.
ثم حدثت مفاجأة يوم الثلاثاء: وفقًا لتقرير The Athletic، فشل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا في اجتياز الفحص الطبي الإلزامي. وعليه، ألغى فريق Ravens الصفقة في اللحظة الأخيرة. وأعلن فريق Raiders أن النادي "لن يدلي بأي تعليقات أخرى" حول هذه المسألة في الوقت الحالي.
بالتيمور، بقيادة لاعب الوسط النجم لامار جاكسون، خاض موسمًا مخيبًا للآمال في 2025، حيث خسر في المباراة النهائية للموسم العادي ضد بيتسبرغ ستيلرز، محققًا ثماني انتصارات وتسع هزائم، وبذلك فاته التأهل إلى التصفيات. بعد 17 عامًا، انفصل فريق رافينز عن مدربه جون هارباو. وخلفه جيسي مينتر.
تري هندريكسون: إحصائيات في دوري كرة القدم الأمريكية
تري هندريكسون: إحصائيات في دوري كرة القدم الأمريكية