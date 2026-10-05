أصبح مستقبل كريستيانو رونالدو الدولي على المحك بعد خلاف علني مع المدير الفني جورج جيسوس خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة الخاصة بدوري الأمم الأوروبية. ومع ذلك، تدخل رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بيدرو بروينسا، للتقليل من حجم الخلاف، واصفًا الموقف بأنه مجرد سوء فهم سيتم حله داخليًا.
بعد صدامه مع جيسوس.. رئيس الاتحاد البرتغالي يتدخل لحسم مستقبل رونالدو الدولي
خلاف علني في أوسلو
باتت مسيرة رونالدو الدولية محاطة بالشكوك إثر صدام علني مع مدرب المنتخب البرتغالي جيسوس. فقد غادر مهاجم نادي النصر، البالغ من العمر 41 عامًا، معسكر المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة. وبدأت حالة التوتر عندما قرر جيسوس إبقاء رونالدو كبديل غير مستخدم خلال المباراة التي انتهت بفوز البرتغال خارج ملعبها على النرويج بنتيجة 2-1 في دوري الأمم الأوروبية يوم 27 سبتمبر. وبعد أن شارك أساسيًا في المباراة الافتتاحية التي فازت بها البرتغال على أرضها أمام ويلز، كان الجلوس على دكة البدلاء في أوسلو خطوة لم يتقبلها المهاجم المخضرم.
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بروينسا يدافع عن الأيقونة البرتغالية
ورغم العاصفة التي أثيرت، أعلن رئيس الاتحاد البرتغالي بروينسا دعمه الكامل لقائد المنتخب الوطني. وسعى إلى تهدئة الأوضاع من خلال تذكير الجماهير بإسهامات رونالدو التاريخية لبلاده.
ونقلت شبكة "إي إس بي إن" عن بروينسا قوله: "نحن نتحدث عن أعظم لاعب في التاريخ، لاعب قدم أكثر من عقدين من الزمن لكرة القدم البرتغالية".
وأضاف: "سيكون دائمًا جزءًا من هذا الفريق إذا كان لائقًا فنيًا للعب. كريستيانو يعلم ذلك، وهو يدرك حقيقة هذا الشعور. ما حدث كان مجرد سوء فهم ويجب حله داخليًا".
اللعب من أجل الحب الصافي
يحمل رونالدو حاليًا الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في تاريخ كرة القدم الدولية، حيث هز الشباك برقم مذهل بلغ 146 هدفًا في 234 مباراة دولية مع البرتغال.
وبحسب بروينسا، فإن استمرار المهاجم مع المنتخب ينبع بالأساس من تفانيه تجاه الفريق الوطني. وكشف أن المهاجم الأسطوري كان قد فكر في وقت سابق في الابتعاد عن المسرح الدولي.
وأوضح بروينسا: "رونالدو هو رمز لبلادنا. إنه أيقونة برتغالية، ولاعب استثنائي بكل المقاييس، كان بإمكانه إنهاء مسيرته الدولية بعد كأس العالم، لكنه اختار ألا يفعل ذلك حبًا في المنتخب الوطني".
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المضي قدمًا بدون تميمتهم
وبينما تصدرت هذه الدراما خارج الملعب عناوين الصحف، تمكن جيسوس من الحفاظ على تركيز فريقه في مشوارهم بدوري الأمم الأوروبية. وجاء رد المنتخب البرتغالي قويًا على هذه الضجة، حيث حقق انتصارًا بنتيجة 4-2 خارج ملعبه أمام الدنمارك.
ثم اختتم الفريق فترة التوقف الدولي الناجحة بفوز مريح على أرضه أمام النرويج. وتعني هذه النتائج أن كتيبة جيسوس تتربع حاليًا وبكل ثبات على صدارة المجموعة الرابعة، بسجل مثالي يبلغ 12 نقطة من أصل 12 ممكنة. ويبقى أن نرى ما إذا كان رونالدو سيعود في فترة المباريات القادمة. ويتعين على الاتحاد الآن العمل في الكواليس لحل الخلاف قبل تجمع المنتخب القادم.
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