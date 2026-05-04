بعد شائعات الرحيل عن مانشستر سيتي الموسم المقبل .. جوارديولا يُلمح لقراره النهائي
يقترب مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا الآن من إتمام عقد كامل على رأس الفريق في ملعب «الاتحاد»، وهي فترة حققت نجاحات غير مسبوقة.
وعززت تصريحاته ثقة المشجعين من جديد بأن المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ سيبقى في مانشستر خلال موسم 2026-2027. وعلى الرغم من التقارير التي ربطت اسم المدرب السابق لتشيلسي، إنزو ماريسكا، بالمنصب الأعلى في مانشستر سيتي، فقد أكد بيب جوارديولا أنه لا يزال يتمتع بالشغف لتحقيق النجاح للنادي.
جوارديولا يشرح سبب استمرار شعوره بالحماس
تحدث جوارديولا عن حماسه المستمر تجاه منصبه والبيئة التي تم تهيئتها في ملعب الاتحاد. كما أشاد مدرب مانشستر سيتي بالاستقرار الذي يسود النادي.
وقال جوارديولا، وفقاً لصحيفة"جارديان": "ما كنت لأبقى 10 سنوات، حتى مع تحقيق ألقاب رائعة، لو لم تكن لدي بيئة رائعة". "الآن أشعر أكثر، لا أعرف، بالسعادة، أو ربما ليس بالسعادة، لكن لا أعرف، ما زلت أمتلك طاقة لا تصدق، وما زلت في حالة جيدة جداً، وأتي إلى هنا للعمل في يوم عطلتي".
وأضاف: "أحب عندما عاد جوندو [إلكاي جوندوجان] من برشلونة وقال: 'مانشستر سيتي هو الأفضل، الأفضل'. تعلمون، عندما يحدث ذلك، فإننا نسير في الاتجاه الصحيح. لهذا السبب نحن نشارك باستمرار في دوري أبطال أوروبا منذ 12 أو 13 أو 14 عاماً. لهذا السبب ننافس دائماً على الألقاب، لأنهم يتسمون بالثبات في التكتيكات والأنظمة واللاعبين والمدربين. الأمر أشبه بفقاعة تجعل الناس يشعرون بالراحة".
سيتي يحافظ على استقراره وسط صراع على اللقب
لا يزال مانشستر سيتي في صدارة السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلاحق المتصدر آرسنال. وقد فاز الفريق بالفعل بكأس كاراباو هذا الموسم، كما يستعد لخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي.
وقال بيب: "في الساعات التي تسبق المباراة، أشعر [بالضغط]، لكن بين المباريات أكون أكثر هدوءًا. في الموسم الماضي، كنت أفكر طوال 24 ساعة: "ماذا سيحدث للنادي إذا لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا؟" شعرت بذلك كثيرًا".
وأكمل: "هذا الموسم فزنا بكأس كاراباو، ووصلنا إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مرة أخرى وما زلنا ننافس آرسنال، فماذا يمكنني أن أقول؟ هذا أمر جيد حقًا. كنت أود أن أتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لكن المستوى أعلى، وستكون هذه تجربة تعليمية جيدة لي للموسم المقبل".
مباريات حاسمة تنتظرنا في سباق اللقب
يوجه «السيتيزينز» أنظارهم الآن نحو المواجهة الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد إيفرتون. ويجب على فريق جوارديولا تحقيق الفوز للحفاظ على الضغط على آرسنال في سباق اللقب.
ويحتفظ «السيتي» بمباراتين مؤجلتين مقارنة بـ«المدفعجية»، الذين يتصدرون الترتيب بفارق ست نقاط. ومع بقاء العديد من الألقاب في متناول اليد وظهور المدرب بمظهر متجدد النشاط، قد تكون الأسابيع المقبلة حاسمةً بالنسبة لموسم «السيتي» ومستقبل جوارديولا في ملعب «الاتحاد».