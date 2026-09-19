بعد سنوات من الاستبعاد .. فيفا يعيد روسيا من جديد

عادت روسيا رسميًا إلى الساحة الكروية الدولية على مستوى الفئات السنية بعد إدراجها في قرعة دور المجموعات لكأس العالم تحت 15 عامًا في أذربيجان.

ووضعت روسيا في مجموعة تضم ست منتخبات إلى جانب تركيا وأفغانستان وجيبوتي وسيراليون والسودان، ويمثل هذا القرار أول تخفيف للعقوبات الرياضية المفروضة على البلاد منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022.

غير أن هذا التخفيف يقتصر بشكل صارم على مستوى الناشئين، وجاء بعد أن تلقت جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا دعوات رسمية في ديسمبر الماضي.