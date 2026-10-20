AFP
ترجمه
بعد سلسلة الإصابات.. هانزي فليك يكشف عن خيارات برشلونة الدفاعية أمام باريس سان جيرمان!
أزمة إصابات تضرب دفاع برشلونة
عاد برشلونة من إشبيلية بالنقاط الثلاث، لكنه تلقى ضربة مزدوجة على صعيد الإصابات، إذ غاب كل من إيريك جارسيا وجول كوندي رسميًا عن الرحلة إلى باريس.
ويواجه النادي أزمة خطيرة في الخط الخلفي. وما زاد الطين بلة أن جيرارد مارتن اضطر للخروج من اللقاء بعد شعوره بآلام في قدمه. ويبدو من المستبعد جدًا أن يبدأ مارتن أساسيًا في ملعب حديقة الأمراء، ما يترك التشكيلة في نقص حاد في عدد المدافعين الطبيعيين، ويجبر المدرب على البحث عن حلول بديلة ضمن صفوف وسط الملعب الحالية لديه.
- AFP
فليك يدرس خيار الاعتماد على لاعبي الوسط في قلب الدفاع
وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، تطرّق فليك إلى النقص في الخط الدفاعي وشرح خطته التكتيكية البديلة. وأوضح المدرب الألماني: "يمكن لفرينكي دي يونج أن يلعب، وأليكس كامبوس أيضًا موجود معنا. أنا متأكد من أن كل شيء سيسير على ما يرام. ربما لا نمرّ بأفضل فتراتنا، لكن علينا أن نتقبّل ذلك".
وكان دي يونج، الذي حصل مؤخرًا على الضوء الأخضر الطبي قبل مباراة ريال بيتيس، قد شغل مركز قلب الدفاع سابقًا تحت قيادة رونالد كومان. إضافةً إلى ذلك، يمتلك رودري خبرة سابقة في اللعب في قلب الدفاع مع مانشستر سيتي.
إشادة بالمنافس ودعم من رافينيا
رغم تزايد قائمة الإصابات، يحافظ المدرب على نظرة إيجابية للغاية قبل المواجهة الأوروبية، وأكّد عودة مهمة في خط الهجوم. وقال فليك بشأن رافينيا: "سيكون ضمن التشكيلة الأساسية غدًا". كما حثّ المدرب فريقه على خوض التحدي الكبير أمام باريس سان جيرمان بكل حماس.
"أعتقد أن مباراة الغد اختبار جيد لنا. أريد من فريقنا أن يلعب بثقة، كما يفعل فريق فاز في مبارياته الـ11 الأخيرة. سنواجه أفضل فريق في العالم خلال العامين الماضيين، وهذه فرصة لنا".
- AFP
ماذا ينتظر برشلونة؟
ينتظر برشلونة أسبوع حافل، إذ يواجه باريس سان جيرمان قبل أن يحوّل اهتمامه إلى الكلاسيكو المرتقب. ومع ذلك، رفض فليك النظر إلى ما بعد مباراة الثلاثاء. وأصرّ قائلاً: «المباراة المقبلة هي الأهم دائماً، ولذلك فإن مباراة الغد هي الأهم». وفي ما يتعلق بمدافعه الفرنسي المصاب، اختتم المدرب حديثه قائلاً: «نأمل أن يكون جول كوندي جاهزاً بنهاية الأسبوع».
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا