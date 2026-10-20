بعد سلسلة الإصابات.. هانزي فليك يكشف عن خيارات برشلونة الدفاعية أمام باريس سان جيرمان!

عاد برشلونة من إشبيلية بالنقاط الثلاث، لكنه تلقى ضربة مزدوجة على صعيد الإصابات، إذ غاب كل من إيريك جارسيا وجول كوندي رسميًا عن الرحلة إلى باريس.

ويواجه النادي أزمة خطيرة في الخط الخلفي. وما زاد الطين بلة أن جيرارد مارتن اضطر للخروج من اللقاء بعد شعوره بآلام في قدمه. ويبدو من المستبعد جدًا أن يبدأ مارتن أساسيًا في ملعب حديقة الأمراء، ما يترك التشكيلة في نقص حاد في عدد المدافعين الطبيعيين، ويجبر المدرب على البحث عن حلول بديلة ضمن صفوف وسط الملعب الحالية لديه.