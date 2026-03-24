وفقًا لمعلومات قناة "سكاي"، بدأت المعارضة الداخلية للمدرب الإسباني تتزايد بعد مرور سبعة أسابيع فقط على توليه منصبه. ويُقال إن هناك عدة نقاط يتم النظر إليها بعين النقد.
بعد سبعة أسابيع فقط، يبدو أن الأمر قد حسم: هل ستكون هذه ضربة قاضية للمدربين في الدوري الألماني؟
من ناحية، تثير طريقة لعب رييرا بعض التساؤلات. صحيح أنه نجح في تثبيت الدفاع المتداعي للغاية الذي كان موجودًا في عهد سلفه دينو توبمولر، إلا أن ذلك أثر سلبًا على الهجوم. فقد بدا قلب الفريق أكثر فأكثر عاجزًا عن ابتكار الأفكار في المباريات الأخيرة، كما كان الحال في الهزيمة 1-2 أمام ماينز يوم الأحد أو التعادل 0-0 مع نادي سانت باولي. حتى ضد هايدنهايم الذي هبط عملياً، لم يسجل الفريق سوى هدف واحد.
كما أثار رييرا التساؤلات خلال مؤتمره الصحفي عقب الهزيمة في ماينز، لأنه وصف فوز فريقه في رينهيسن بأنه "معجزة"، لو كان أينتراخت قد حصد ثلاث نقاط في ماينز. وأشار في هذا الصدد إلى أن فرانكفورت لم يفز سوى مرة واحدة في آخر 21 مباراة خارج أرضه في ماينز. وقال: "لم نحقق المعجزة اليوم"، مضيفًا: "لأنني أقول إن الفوز هنا معجزة – لأن أينتراخت فازت مرة واحدة فقط في ماينز خلال 21 مباراة. مرة واحدة من أصل 21. هذا يعني أنه لو جئنا إلى هنا وفازنا، لكان ذلك معجزة. لذا، لم نحقق المعجزة".
من ناحية أخرى، يتضاءل الدعم لرييرا داخل الفريق، الذي يعتبر توجيهاته التكتيكية معقدة للغاية. فالاجتماعات العديدة، التي يُقال إنها تستمر أحيانًا لأكثر من ساعة، تثقل كاهل لاعبي فرانكفورت. كما أن استبعاد ماريو غوتزه من التشكيلة في ماينز، على الرغم من أنه على وشك تجديد عقده، والانتقاد العلني بعد الهزيمة أمام فريق "نولفونغر"، لم يلقيا استحسانًا لدى البعض.
ألبرت رييرا: ثلاث انتصارات فقط في سبع مباريات
"يمكنني تقديم الحلول وتحديد الطريقة التي يجب أن نتحرك بها. لكنني أقف هنا على خط التماس، ولا يمكنني تمرير الكرة الأخيرة. أتعلمون، أحياناً أرى الفجوة، لكن اللاعب لا يراها"، قال رييرا بعد صافرة النهاية، مضيفاً: "لا أقصد انتقاد اللاعبين، لكن في النهاية، في الربع الأخير، هذه هي جودة اللاعبين. أقول دائماً إننا كمدربين نستطيع تعليم اللاعبين كل شيء، لكن في النهاية ما يهم هو الجودة."
كان رييرا قد أثار ضجة كبيرة بمقولاته اللافتة للنظر فور وصوله، حيث أكد من بين أمور أخرى: "إذا قلت للاعبيني أن يقفزوا من الشرفة، فسوف يفعلون ذلك". لكن حتى الآن، يبدو أن أسلوبه المتسرع لم يؤت ثماره بعد. السجل المخيب للآمال بعد سبع مباريات: ثلاث انتصارات، تعادلان وهزيمتان - مع فارق أهداف 10:6. وينتج عن ذلك متوسط نقاط يبلغ 1.57.
لا دوري أبطال أوروبا؟ «اينتراخت فرانكفورت» يضع نصب عينيه كأس الاتحاد الألماني
أصبح الفارق بين صاحب المركز السابع في الترتيب والمراكز المؤهلة لكأس أوروبا ثماني نقاط. وإذا فاز نادي فرايبورغ، الذي يحتل المركز الثامن، بكأس ألمانيا، فمن المرجح جدًا أن يغيب الفريق عن المسابقات الدولية قبل سبع جولات من نهاية الموسم.
سيواجه فريق بريسغاو فريق VfB شتوتغارت في نصف النهائي، وفي حال وصوله إلى النهائي، سيواجه باير ليفركوزن أو بايرن ميونيخ. وفي حال فوزه في برلين، سيتأهل SCF مباشرة إلى الدوري الأوروبي. وإذا فاز أحد الفرق الثلاثة الأخرى المتأهلة إلى نصف النهائي بالكأس، فسيتأهل فرانكفورت، بصفته صاحب المركز السابع، إلى الدوري الأوروبي للمؤتمرات. فالثلاثة فرق تتفوق جميعها على فرانكفورت في ترتيب الدوري الألماني.
الدوري الألماني: نتائج فريق أينتراخت فرانكفورت تحت قيادة ألبرت رييرا
يوم المباراة الملعب النتيجة الضيف 27 1.FSV ماينز 05 2:1 إينتراخت فرانكفورت 26 إينغولشتات 1:0 1.FC هايدنهايم 25 إف سي سانت باولي 0:0 إف. فرانكفورت 24 إينتراخت فرانكفورت 2:0 SC فرايبورغ 23 بايرن ميونيخ 3:2 إينتراخت فرانكفورت 22 إينتراخت فرانكفورت 3:0 بوروسيا مونشنغلادباخ 21 يونيون برلين 1:1 إينغولشتات