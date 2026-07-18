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بعد رفض تأشيرته .. نجم إسبانيا يناشد دونالد ترامب لحضور نهائي كأس العالم
منع دخول رمز إسباني
تعرض جوان كابديفيلا، الظهير الأيسر السابق لمنتخب «لا روخا»، لانتكاسة كبيرة بعد أن رفضت السلطات الأمريكية منحه تصريح السفر «إيستا» (ESTA) قبيل انطلاق المباراة النهائية للبطولة.
وكان اللاعب البالغ من العمر 48 عامًا قد خطط في البداية لاصطحاب أطفاله إلى نيويورك لحضور لقاء كبير مع زملائه السابقين في الفريق الفائز بكأس العالم 2010. وأجبر رفض السفر غير المتوقع الأسطورة الإسبانية على التوجه مباشرةً إلى الحكومة الأمريكية في محاولة لإنقاذ رحلة أحلام عائلته.
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نداء يائس موجه إلى الرئيس
في مواجهة هذه العقبة الدبلوماسية، أعرب المدافع السابق لفريق فياريال عن إحباطه على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالباً بتدخل مباشر من البيت الأبيض ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وفي منشور له على X، ناشد كابديفيلا قائلاً: "أحتاج إلى المساعدة @realDonaldTrump! لقد أبلغوني للتو أنه لا يمكنني السفر إلى المباراة النهائية مع أطفالي لأن طلب ESTA الخاص بي قد رُفض. هل يمكن لأحد مساعدتي في هذا الأمر؟ لا يمكنكم تصور مدى حماسي لوجودي هناك مع جميع زملائي في فريق 2010 وهذا الفريق لتشجيعهم".
وأضاف: "لا أصدق أنهم لا يسمحون لي بدخول الولايات المتحدة... وأنني سأفوت لحظة كهذه مع أطفالي الذين يحبون كرة القدم كثيرًا. إذا كان هناك من يعرف كيفية حل هذه المشكلة، فسأكون ممتنًا له مدى الحياة".
إلقاء اللوم على مباراة إيران الودية
وخلال مقابلة لاحقة مع محطة «كوب» الإذاعية الإسبانية، كشف كابديفيلا عن السبب البيروقراطي وراء حظر السفر الذي فرضته عليه سلطات الهجرة الأمريكية. وفيما يتعلق بالسبب الجذري لرفض منحه التأشيرة، يعتقد كابديفيلا أن الأمر يعود إلى مشاركته في مباراة استعراضية خيرية في طهران قبل عقد من الزمن.
وقد واجه عمر أرتان، الحائز على لقب «أفضل حكم في أفريقيا» من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، عقبة إدارية مماثلة في السابق، حيث تم منعه من الدخول في مطار ميامي الدولي بسبب السياسات الحدودية الصارمة للولايات المتحدة.
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يبدأ العد التنازلي النهائي الآن
يتعين على إسبانيا الآن الحفاظ على تركيزها داخل الملعب في غياب بعض أساطيرها الذين كانوا يشجعونها من المدرجات، وذلك عندما تلتقي مع حاملة اللقب الأرجنتين. ويطمح رجال لويس دي لا فوينتي بشدة إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقبَي بطولة أوروبا وكأس العالم، بعد أن نجحوا في التغلب على فرنسا في الدور نصف النهائي. وستشكل المواجهة في ملعب ميتلايف الاختبار الحقيقي لهذا الجيل الجديد من نجوم «لا روخا»، في سعيهم لانتزاع اللقب من القوة العالمية بقيادة ليونيل ميسي.
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