بعد رفض تأشيرته .. نجم إسبانيا يناشد دونالد ترامب لحضور نهائي كأس العالم

في مواجهة هذه العقبة الدبلوماسية، أعرب المدافع السابق لفريق فياريال عن إحباطه على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالباً بتدخل مباشر من البيت الأبيض ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وفي منشور له على X، ناشد كابديفيلا قائلاً: "أحتاج إلى المساعدة @realDonaldTrump! لقد أبلغوني للتو أنه لا يمكنني السفر إلى المباراة النهائية مع أطفالي لأن طلب ESTA الخاص بي قد رُفض. هل يمكن لأحد مساعدتي في هذا الأمر؟ لا يمكنكم تصور مدى حماسي لوجودي هناك مع جميع زملائي في فريق 2010 وهذا الفريق لتشجيعهم".

وأضاف: "لا أصدق أنهم لا يسمحون لي بدخول الولايات المتحدة... وأنني سأفوت لحظة كهذه مع أطفالي الذين يحبون كرة القدم كثيرًا. إذا كان هناك من يعرف كيفية حل هذه المشكلة، فسأكون ممتنًا له مدى الحياة".