بعد رعب الإصابة.. رسالة صلاح وتأكيدات رسمية تطمئن المصريين قبل موقعة أستراليا!

عاش الجمهور المصري لحظات من القلق البالغ بعدما تعرض صلاح لإصابة مقلقة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام إيران، التي أقيمت السبت على ملعب "لومن فيلد" ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

اشتكى قائد الفراعنة من آلام في العضلة الخلفية خلال الشوط الثاني، ما دفع المدير الفني حسام حسن لاستبداله في الدقيقة 57، ليدخل أحمد سيد "زيزو" بدلاً منه، وسط علامات غضب ظهرت على اللاعب أثناء خروجه.

ووفقاً لشبكة "CNN"، وخلال تواجده في المنطقة المختلطة عقب المباراة، بادر الصحفيون بسؤاله: "طمنا عليك يا صلاح، صلاح أنت كويس؟، كله تمام؟"، ليرد نجم ليفربول السابق مقتضباً: "آه، الحمد لله".